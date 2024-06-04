楊丞琳64生日「臉書IG噤聲」只在微博發文！37字謝陸粉：其實不容易

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳最近在大陸舉辦巡迴演唱會，4日適逢40歲生日，不只她在微博寫下一段感性的話，謝謝當地粉絲，老公李榮浩也在準點發文祝福，逗得她害羞地回應了一個臉紅的表情符號。

▲楊丞琳僅在微博發生日文。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）



楊丞琳3日在臉書、Instagram上傳演唱會的現場美照後，但4日生日這天，至截稿為止，她並沒有更新這兩個社群平台，反而只在微博感性寫下「生日快樂這幾個字很簡單，但要做到真正地快樂，其實不容易。謝謝有你們，讓我的生日快樂」的字句。

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▲楊丞琳常在IG分享生活。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



李榮浩則是在IG、微博都準時發文，祝福楊丞琳「第10個生日快樂」，並附上老婆的居家搞笑照，逗得對方在此篇微博發文底下笑回：「哈哈哈哈哈我最愛的童顏鬍子濾鏡。」

▲李榮浩連續10年準時為楊丞琳獻上祝福。（圖／翻攝自微博／李榮浩）



事實上，楊丞琳日前參加陸綜《歌手2024》，演唱表現掀起熱議之外，在微博發文「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」後，更進一步引發討論，還因此被發現悄悄對IG貼文設留言數量上限。