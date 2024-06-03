張信哲唱一半「突活吞蚊子」！　笑納嗨喊：難怪我體力好

▲張信哲移師煙台開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲日前官宣6月29日將唱進北京鳥巢，昨（2日）捷報再度傳來，首場於開票當日下午即售罄，風光宣布再加場，在昨晚的煙台站，他跟最愛的粉絲們聊天：「情歌應該是大家認識我、喜歡我的最基本的起點，對吧！」全場大聲尖叫，他接著打趣地說：「我的情歌裡面都住著一位前任，有嗎？不管住著誰啊，大家都要放下過去往前走。」並提到作為一位歌手最幸福就是大家可以在他的音樂裡又哭又笑，更堅定了身為音樂職人的使命。

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▲▼張信哲演唱多首歌曲讓歌迷如癡如醉。（圖／潮水音樂提供）



張信哲昨晚在煙台站唱到《回來》時，天外飛來一隻蚊子，直接入了他的金口，馬上令他想起去年在未來式2.0濟南站時，在唱《愛不留》時，也是吃到一隻飛蟲，由於這兩座城市都在山東，讓他趣味提及山東的觀光Slogan叫「好客山東」，開懷說：「我真的笑納了，謝謝山東讓我補充蛋白質，難怪我體力好！」讓全場又掀起更高潮。

而張信哲也在每場演出之後與團隊不眠不休兼看回放，發現每場總是有很多粉絲「笑著流淚」，讓他自己也很悸動，而身為情歌王子的他，更被團隊譽為一開金口就成超級催淚彈，讓現場男女粉絲明明都很開心，卻在一首動人的情歌中「笑著流淚」了。

此外，在北京站之前，張信哲更將前往杜拜開唱，榮登有史以來首位在杜拜舉行個唱的華人歌手，張信哲不斷締造紀錄，在演藝事業上精進再精進，緊接張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》將於6月9日站上杜拜、6月29直抵北京一演兩場，目前也公佈了唱進西寧、呼和浩特、青島、瀋陽等站，令人期待不已。