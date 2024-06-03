ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR證實交往4年約炮出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

記者鄒鎮宇／綜合報導

有44萬訂閱的YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」是一對台馬跨國情侶，上月證實兩人已經結束4年的感情，其中女方Soya上傳影片暗示男方劈腿而掀起熱議。對此，「超強系列」3日發出影片坦承劈腿、約砲，小三則是外傳的「短髮女」，確定將休息一段時間，未來也不會再合Soya同框合作。

超強系列3日在影片表示，他自首在跟Soya交往的4年期間，有做出約炮、劈腿等感情不忠的事，「我沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，我真的感到非常抱歉，也很慚愧。Soya一直以來都對我很好，而要如何面對感情這件事，早就有在教科書上面有正確解答了，但是實際下去做之後，很抱歉我還是有很非常多不知所措」。

▲soya分手超強。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超強系列坦言劈腿短髮女。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

超強系列指出，交往4年期間他有2次提出分手，但最後都心軟複合，但心中卻深知對於Soya的感情不同以往，最後陷入迷茫之中。他說，此時因為工作而遇到「短髮女」，讓他看到自己的內心而心動。

超強系列說，他和Soya的共同生活圈重疊大，本來預定與朋友們一起去泰國出遊回台後就提出分手，沒想到被Soya翻到寫給短髮女的生日情書，這才讓出軌的事情曝光，「還是被我搞砸了，我還是沒處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名，如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑」。

最後，超強系列表示，他和短髮女已經向Soya表示最大的歉意，未來也不會干涉彼此的生活，也不會同框，並希望大家可以用他的案例來當負面教材，也決定要休息一陣子再回來拍影片。

網友看完紛紛留言，「想在留言區幫Soya加油」、「你真的很自私」、「影片到1分鐘就可以暫停了，後面講的根本多餘的，別搞得你出軌像是逼不得已一樣」、「感覺沒有在反省啊，被抓到才有腳踏兩條船的感覺？」「什麼進監獄服刑太假有噁心到…還形容到短髮女多好…立刻退追」、「因為心軟所以回去復合～ 不要把自己講得很無辜好嗎」、「先分手再交往很難嗎」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

YTR證實交往4年約炮出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR證實交往4年約炮出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

YTR證實交往4年約炮出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劈腿, 分手, YouTuber, Soya, 超強系列

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖
  2. 《魯邦三世》「峰不二子」聲優增山江威子肺炎離世！　享壽89歲
  3. YTR證實交往4年約炮出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑
  4. 歐陽娜娜曬超紅新髮色！　打破爸爸歐陽龍禁令「穿7洞」近況曝光
  5. 婁峻碩被國中妹「誤認成黃偉晉」！　還原過程他笑哭：煩不煩
  6. 獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶崩潰：報警、找管委都沒輒
  7. 「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！政府將拆除　網怒：又犯罪
  8. 王心恬看張學友演唱會哭了！　讚位子好置中：一度覺得在對著我唱
  9. 潮境公園山崩！崔佩儀曝舊照嘆「我最喜歡散心的地方」：平安就是福
  10. 竇智孔洗車沒關天窗糗翻！　被老婆抱怨笑了：我需要承認嗎？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366