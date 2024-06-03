YTR證實交往4年約炮出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

記者鄒鎮宇／綜合報導

有44萬訂閱的YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」是一對台馬跨國情侶，上月證實兩人已經結束4年的感情，其中女方Soya上傳影片暗示男方劈腿而掀起熱議。對此，「超強系列」3日發出影片坦承劈腿、約砲，小三則是外傳的「短髮女」，確定將休息一段時間，未來也不會再合Soya同框合作。

超強系列3日在影片表示，他自首在跟Soya交往的4年期間，有做出約炮、劈腿等感情不忠的事，「我沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，我真的感到非常抱歉，也很慚愧。Soya一直以來都對我很好，而要如何面對感情這件事，早就有在教科書上面有正確解答了，但是實際下去做之後，很抱歉我還是有很非常多不知所措」。

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▲超強系列坦言劈腿短髮女。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



超強系列指出，交往4年期間他有2次提出分手，但最後都心軟複合，但心中卻深知對於Soya的感情不同以往，最後陷入迷茫之中。他說，此時因為工作而遇到「短髮女」，讓他看到自己的內心而心動。

超強系列說，他和Soya的共同生活圈重疊大，本來預定與朋友們一起去泰國出遊回台後就提出分手，沒想到被Soya翻到寫給短髮女的生日情書，這才讓出軌的事情曝光，「還是被我搞砸了，我還是沒處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名，如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑」。

最後，超強系列表示，他和短髮女已經向Soya表示最大的歉意，未來也不會干涉彼此的生活，也不會同框，並希望大家可以用他的案例來當負面教材，也決定要休息一陣子再回來拍影片。

網友看完紛紛留言，「想在留言區幫Soya加油」、「你真的很自私」、「影片到1分鐘就可以暫停了，後面講的根本多餘的，別搞得你出軌像是逼不得已一樣」、「感覺沒有在反省啊，被抓到才有腳踏兩條船的感覺？」「什麼進監獄服刑太假有噁心到…還形容到短髮女多好…立刻退追」、「因為心軟所以回去復合～ 不要把自己講得很無辜好嗎」、「先分手再交往很難嗎」。