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獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶崩潰：報警、找管委都沒輒

▲謝震廷被控「惡鄰」行徑。（圖／資料照，翻攝自Instagram／Eli Hsieh 謝震廷）

▲謝震廷被控「惡鄰」行徑。（圖／資料照，翻攝自Instagram／Eli Hsieh 謝震廷）

記者翁子涵／台北報導

歌手謝震廷曾獲得金曲新人肯定，不料近年卻風波不斷，今年初才驚爆與前女友爆口角，當街持水果刀，遭保全和警方制伏，事後又與女方互控對方不付租金、要求還錢等，今（3日）《ETtoday星光雲》又收到爆料指控他經常在半夜12點過後不斷大聲唱歌、彈吉他，噪音之大讓鄰居都不堪其擾、痛苦難眠，即便管委會、仲介、房東都數度出面告誡提醒，他仍持續半夜彈吉他擾鄰。

▲謝震廷被指控凌晨不斷彈吉他影響住戶安寧。（圖／翻攝自Instagram／謝震廷）

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▲謝震廷被指控凌晨不斷彈吉他影響住戶安寧。（圖／翻攝自Instagram／謝震廷）

《ETtoday星光雲》今接獲讀者爆料，指控謝震廷自從1月下旬搬到該大樓後，平日下午就會開始彈吉他、唱歌、開直播等，經常到半夜12點後都還在彈，同樓層住戶光在房間內就能清楚聽到謝震廷製造的聲響，影片更錄下已經半夜快3點，謝震廷還不停地彈吉他，吵得左鄰右舍都難以入眠、嚴重影響生活作息，火大向房東、仲介、大樓管理員抗議，房東甚至出面請他搬家，但至今無果。

住戶無奈之下只能報警求助，但得到的回覆卻是：「警方需要在發生事實當下才有辦法勸阻。」更爆料先前謝震廷在直播當下，就曾直接被管委會打斷告誡他不要擾民，但卻遲遲未有改善，讓住戶苦不堪言直呼：「基本上在房間內就可以清楚聽到他唱歌跟彈琴的聲音，開門後整個走廊都是他的聲音，只是想就影響到居住安寧請他做改善。」對此，記者傳訊向謝震廷詢問，出稿前都未獲任何回應。
 

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