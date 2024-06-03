延禧攻略2.0！「復仇女王」吳謹言睽違2年再演古裝劇

記者許逸群／綜合報導

復仇陸劇《墨雨雲間》改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，「延禧攻略黃金組合」于正和吳謹言再次聯手出擊，預告一公開便引發熱議，預約觀看的人數火速突破80萬大關，正式開播後，首日實時正片播放量也破3700萬，刷新2024年新劇首日正片播放量紀錄。

▲吳謹言睽違2年再演古裝劇。（圖／愛爾達電視提供）

「復仇女王」吳謹言在《墨雨雲間》中飾演被丈夫背叛慘遭活埋的縣令之女「薛芳菲」外，據悉這也是她睽違兩年再演古裝劇，聊到劇情內容她笑著說：「我看劇本的時候，其實我作為觀眾代入的話，我覺得挺爽的。拍哭戲時我好像已經跳脫了自己，會感受到我就是薛芳菲。」

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▲吳謹言聯手王星越陸劇《墨雨雲間》。（圖／愛爾達電視提供）

製作人于正信心表示：「凡事總有命，這一世不拚一把怎麼知道不行？明知山有虎，偏向虎山行才是我的個性。」另外，他也力挺吳謹言並大讚她在被質疑演技時，選擇停下手邊所有工作，勤上表演課和話劇課來鍛鍊自己，「她相信天道酬勤，哪裡跌倒就從哪裡爬起來。名利是一時的，而技能才是一世的。」

除了女主角和製作人是收視保證外，《墨雨雲間》從預告看來不論是畫面色調，還是劇情的剪接節奏都備受肯定，對此導演驕傲地說：「我對這部戲的鏡頭想像，其實就是自然、寫意、唯美，所以在一些構圖和光影的設計上，會呈現比較浪漫、淒美的氛圍。」