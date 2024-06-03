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樂天女孩陳伊「喝喜酒穿搭」很有禮貌！顧到重要細節…網讚：懂得尊重新娘

記者潘慧中／綜合報導

陳伊是樂天桃猿隊「樂天女孩」的人氣成員，後來更因參加《全明星運動會》第4季，知名度更上層樓。近日格外引起討論的是，她把握工作空檔參加哥哥的婚禮，得體又不會過於曝露的穿著，讓不少網友直誇：「很懂得尊重新娘！」

▲▼陳伊。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

▲陳伊參加哥哥的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

照片中，可以看到陳伊放下一頭長髮，妝容自然清新，身穿透膚襯衫，展現若隱若現的美感，下半身搭配米色短裙和高跟涼鞋，不只顏色相呼應，更完美襯托出穠纖合度的雙腿線條。

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▲▼陳伊。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

▲陳伊穿得很得體。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

之所以盛裝現身，原來陳伊是為了出席哥哥的婚禮，「世界上擁有183公分單身好男人又少一位囉！祝福我哥新婚愉快、百年好合」，難得曝光哥哥的真面目，吸引不少粉絲直誇：「全家顏值都好高！」

▲▼陳伊。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

▲穿上私服的陳伊更漂亮了。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

事實上，陳伊從16歲就開始出現在螢光幕前，歷經選秀節目、展場、啦啦隊、演藝圈，直到2021年才重回熟悉的球場，「我還是最喜歡在球場上，面對觀眾的那種氛圍。」

(外送稿用)▲▼陳伊。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

▲陳伊是樂天女孩的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

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