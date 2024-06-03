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遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名廚師白種元日前因YouTube頻道意外拍到「密陽女學生性暴力事件」主謀，引起韓網一陣憤怒。該名主謀現已成家立業，還生了女兒，早已遺忘過去性侵事件，與白種元有說有笑，讓大眾憤恨不已，2日在韓發酵後，他的IG也被網友挖出，不少人湧入社群網站留言痛罵，他則發文狠嗆：「誰敢成為我女兒的人生絆腳石，我會一一清除他。」不知悔改的態度再度引眾怒。

▲密陽女學生性侵主謀近況意外被拍到，在韓網引起熱烈論。（圖／翻攝自白種元YouTube）

▲密陽女學生性侵主謀（白衣）近況意外被拍到，在韓網引起熱烈論。（圖／翻攝自白種元YouTube）

「密陽女學生性暴力事件」發生於2004年，44位男學生透過網路交往誘拐一名國三少女，性侵長達1年多時間，加害男性們多數為未成年，刑罰極輕，至今20年過去，他們幾乎都恢復正常生活。近來，44名男子之中的朴姓主謀便被挖出幸福的天倫生活，他受僱於一家生牛肉拌飯餐廳，意外入鏡白種元的節目，與對方有說有笑，畫面看得網友憤恨不已，留言怒控「我自己也生女兒，看到很想哭」、「這則影片絕對不能下架」。

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▲朴男在IG狠嗆網友。（圖／翻攝自、theqoo）

▲朴男在IG狠嗆網友。（圖／翻攝自theqoo）

朴姓主謀連IG帳號都被挖出來，他遭到廣大網友入侵辱罵後，在IG發文反嗆「假如成為我女兒人生上的絆腳石，我會全部清除，當一個最可靠的爸爸。」與眾網友宣戰後，隨即關掉了IG，目前該帳號已是關成私人狀態，但在他還未關閉前，記載著他的優渥近況，與家人遊山玩水、住進高級飯店享受生活。

不只朴男私人信息被公開，他就職的餐廳也因此遭受牽連，餐廳其實並非他所經營，雇者其實是他的親戚，親戚無奈向大眾喊話：「爸爸僱用了朴男是事實，但我們沒有犯罪！」盼輿論高抬貴手。

▲該餐廳是朴男親戚所經營，店主請各界高抬貴手。（圖／翻攝自白種元YouTube）

▲該餐廳是朴男親戚所經營，店主請各界高抬貴手。（圖／翻攝自韓網）

密陽女高中生集體性暴力事件發生於2004年，44名男高中生透過網路交友方式誘拐一名當時僅是國三生的少女，並集體性侵長達1年時間。由於44名男學生多數未成年，其中只有10人被起訴，20人送往少年院輔導，13人無公訴權，還有1人當時扯入其他案件因此被遣返回新疆塔城市。

該案後來曾被改編為電影《青春勿語》（韓國原名為，韓公主），女主角由千玗嬉主演，電影上映後，該案再次獲得各界關注，案件如今雖已過了20年，但至今都是南韓民眾人神共憤的一起性侵案。

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