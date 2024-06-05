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小孟老師／6月5日星座運勢　出門前先小確幸「搶看12幸運色」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升服務質量
感情：共享美好時光
財運：積極資產管理
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：射手

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雙子座

工作：提高創意能力
感情：節日歡樂慶祝
財運：多元資產配置
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

天秤座

工作：建立清晰目標
感情：週末美好時光
財運：定期檢視資產
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：加強市場研究
感情：珍貴家庭傳統
財運：合理稅務規劃
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊

金牛座

工作：培養問題敏銳
感情：愉快家庭聚會
財運：投資房地產利
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子

處女座

工作：提升職業道德
感情：家庭電影之夜
財運：市場洞察獲利
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：促進知識積累
感情：充滿笑聲家
財運：善用財務杠杆
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子

天蠍座

工作：提高靈活應變
感情：多彩家庭活動
財運：追求長期收益
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：魔羯

雙魚座

工作：增強合作分擔
感情：溫暖家庭環境
財運：發現潛在機會
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：提升專業技巧
感情：溫馨晚餐時光
財運：創新商業模式
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚

獅子座

工作：加強職業忠誠
感情：無微不至關愛
財運：財務穩健增長
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：天秤

射手座

工作：促進業務創新
感情：一起做飯樂趣
財運：探索新興市場
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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