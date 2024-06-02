42歲孫藝真綁辮子超少女！曬日常幸福笑了　網嗨翻：掌鏡是玄彬？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神孫藝真（又譯為：孫藝珍）結婚之後，與老公玄彬育有一子，夫妻倆過著天倫生活，她不時會在社群網站分享與老公的日常。趁著週末假期，她1日在IG釋出一系列照片，綁著雙辮子造型宛如少女，露出甜美笑容，引起大批網友暴動直呼「是不是老公掌鏡」、「看起來是老公幸福視角」，溢出滿滿幸福氛圍，粉絲直呼又羨慕又嫉妒。

▲孫藝真曬幸福日常照。（圖／翻攝自孫藝真IG）



孫藝真1日在IG貼出兩個愛心符號，語帶幸福喊著「Saturday night（週六晚上），要幸福喔」，照片裡她笑得甜美又嬌羞，戴著鴨舌帽、綁著雙辮子造型逆齡，現年42歲保養得宜，依舊擁有少女般的外貌。

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▲▼孫藝真連NG照都笑得很幸福。（圖／翻攝自孫藝真IG）



特別的是，孫藝真的笑容看起來很幸福，引起粉絲一陣猜測「看起來站在對面的是玄彬」、「只有玄彬可以讓孫仙笑得這麼幸福」、「掌鏡的是老公嗎」，她所貼出的照片就連NG照都很自然，溢出滿滿粉紅泡泡。

孫藝真自生子後專心相夫教子，日前首度來台出席代言活動，她當時受訪表示「第一次來台灣很興奮，從機場來飯店的路上，覺得氛圍跟韓國很像，很親切」，承諾下次想帶老公與兒子來台旅遊，想走訪的景點則是九份。

