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曾莞婷「唯美畢業照」超仙！　圓夢就讀世新碩班畢業了

記者許逸群／台北報導

越來越多藝人回到校園重拾新身分！戲劇女神曾莞婷與戲劇男神王振復，6月1日雙雙穿上碩士服，參加世新大學112學年度畢業典禮，與同學們一起慶祝人生重要時刻。驚喜的是，好學的兩人也獲頒畢業生傑出表現獎，不僅事業有成，學業表現也同樣優異。

▲▼曾莞婷與王振復是世新大學上海碩專班同學。（圖／世新大學提供）

▲曾莞婷與王振復是世新大學上海碩專班同學。（圖／世新大學提供）

戲約不斷的曾莞婷，近年仍空出時間求學，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班。她透露：「其實我讀華岡藝校的時候就一直很嚮往世新，本來就是想要考世新大學，但因為那時候家裡有一些事故，我就選擇了放棄學業，先以賺錢為主，等於是現在比較有經濟能力，就幫自己圓夢，就再讀回世新。」

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曾莞婷分享，超多演藝圈相關的人選擇讀世新大學，不只有藝人，還有製作人、經紀人都是世新的，反饋也都很好，大家都覺得可以學到很多實際且可應用的知識與理論。她說：「像我拍《角頭》的時候，製作人剛好也讀世新，他就說我有興趣也很適合來讀。」

▲▼曾莞婷與王振復是世新大學上海碩專班同學。（圖／世新大學提供）

▲曾莞婷圓夢就讀世新碩班。（圖／世新大學提供）

對於獲得傑出表現獎，曾莞婷感到很意外也很榮幸，「其實我是今天才知道有得獎，可能是因爲我的參與度也蠻夠的，我覺得既然要念就好好的念，所以我敢說我應該是出席率非常高的學生，也認真完成課業與報告，所以應該是這一方面得到學校的認可。」

同樣獲得傑出表現獎的王振復，與曾莞婷一樣就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班，戲劇上沒有合作過的兩人，則是在世新大學聚到了一起。演出八點檔大戲《天道》反派角色的王振復，網路討論度居高不下，選擇世新大學進修的他，同樣是看中能夠學以致用。

▲▼曾莞婷與王振復是世新大學上海碩專班同學。（圖／世新大學提供）

▲王振復希望透過不斷學習對往後能夠學以致用。（圖／世新大學提供）

曾莞婷與王振復兩人，跟上海學院的師長、同學們，難得在台北的校園內重聚一堂，儘管下著大雨，仍把握時機在世新留下精采回憶，並在畢業典禮上，一同感受現場熱烈氣氛與幸福時光，並給予全體畢業生同學最誠摯的祝福。

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