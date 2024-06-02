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8年前遭吳宗憲嗆不好笑！　博恩留陰影「重回《大熱門》雪恥」他道歉了

記者孟育民／台北報導

知名脫口秀演員曾博恩，是台灣娛樂喜劇產業的先驅，不過他曾透露8年前上吳宗憲的《綜藝大熱門》講笑話不好笑，導致他創傷症候群，留下不小的陰影，之後也不再上電視節目。日前博恩滿血回歸，再度重回傷心地《綜藝大熱門》，一出場拿著「金排球」的版子直接折斷，來勢洶洶，對於之前報導他解釋：「當年有點誇大了，我沒有那麼傷痛啦！」

▲▼博恩登上《大熱門》雪恥 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼博恩登上《大熱門》雪恥 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼博恩登上《大熱門》雪恥 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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博恩登台就直接帶來脫口秀雪恥，還不忘置入吳宗憲的產品，獲得全場滿堂彩，吳宗憲帶著歉意說：「我真不知道我8年前傷害了一個國際棟樑，這麼優秀的舞台工作者，然後我竟然說他不好笑。」博恩則謙虛回應：「今天我證明憲哥是對的！」沒想到吳宗憲立馬補槍：「但當時是真的不好笑！」嚇得Lulu和陳漢典直接綜藝摔，深怕又再度惹禍上身。

▲▼博恩登上《大熱門》雪恥 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼吳宗憲對博恩感到抱歉，下一秒又補槍 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼博恩登上《大熱門》雪恥 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

吳宗憲接著爆料，先前會答應錄《夜夜秀》是因為以為是博恩主持的，「我不知道是賀瓏，我跟他又沒交集、不認識，我是衝著你（博恩）去的，我不記得賀瓏，我只記得龍龍。」他還說會和博恩成為最好的朋友，但是什麼壞事都不能做，「站在舞台上真心為大家表演，我今天送你四個字『德藝雙馨』，八年來沒抓到過任何的事。」博恩急忙笑說：「從我眼神看出我隱藏什麼嗎？」兩人互動相當爆笑。

▲▼博恩登上《大熱門》雪恥 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲吳宗憲先前錄製《夜夜秀》全是為了博恩 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）
 

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博恩, 吳宗憲, 綜藝大熱門

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