孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐泰國普吉島呼麻闖民宅被逮，事後媽媽狄鶯透露他被下蠱、像中邪，孫安佐昨天在直播中澄清邪早解了，更多次提及爸爸孫鵬在他水裡放符水。他今早首度現身受訪，坦言已經和媽媽和解，至於爸爸至今沒有聯絡，他說自己患PTSD（創傷後壓力症），經歷泰國一趟現在回想都還很痛苦：「我每天不做建設性的東西我也沒辦法放鬆，前幾天才有兩台大卡車蓄意謀殺把我撞了，在台灣，從來不知道自己的國家可以讓PTSD又更惡化。」

▲孫安佐首度接受媒體訪問。（圖／讀者提供）

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狄鶯日前槓上孫家親戚，稱「看到孫安佐就像看到鬼一樣」，他本人對於此事反而很淡定，「人會怕是正常的，不是每個人都可以跟我一樣，所以我原諒他！」目前已經和媽媽和解，但講起爸爸則說：「他在拍戲，應該躲起來了。」他說現在最需要的是學會放鬆，但卻很困難，「因為台灣是很有敵意的地方，因為我不是軍人，但我有PTSD，每個人看到我都很不自然，我要怎麼放鬆？」

▲孫安佐還原恐怖歷程。（圖／記者孟育民攝）

孫安佐還原泰國下蠱事件，直言黑幕很黑，因為第一時間無法和當地人溝通，無法和親朋好友聯絡，連被下蠱的醫院都不知道是哪間，認為自己太招搖所以被盯上，至今回想起來都還很痛苦，「我在兩個不同的醫院待，很像精神極光屋的感覺，我一直反覆想要逃走、反覆死了很多次！」至於下蠱的過程，他說：「首先他把我綁在床上，就施打一些藥劑，給我吸一些不明氣體，旁邊隔著布廉，推進來不知道幾歲的老頭，做一種很像能量轉換的事情。」