孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐在泰國呼麻後擅闖民宅、露下體，被逮，之後狄鶯指控是兒子前女友阿乃害的，他開直播發表對家庭的不滿引發關注，指控爸爸孫鵬在家用水中添加符水，還原當時被關在泰國醫院整整6天，甚至被綁在床上動彈不得，過著非人生活。

▲孫安佐直播回應真相。（圖／翻攝自孫安佐IG）



孫安佐1日開直播一一回答網友提問，對於擅闖民宅一事，他澄清當時誤以為是親戚家，也向屋主道歉，事情已經解決，被父母說成遭下蠱，他不滿表示在泰國時，被醫院不當治療，包括被注射鎮定劑和吸入不明氣體，被綁在床上6天動彈不得，「我被關在一個奇妙的醫院差點被弄死，每天過得像非人的生活一樣。」

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最後孫安佐還自嘲稱自己差點被獻祭，在沒有任何人幫助的情況下，自己獨自一人掙扎求生，「我靠我自己一個人活下來了，那時候沒人救我耶，那些現代巫醫跟泰國的警方一起合作，想要進行一場能量轉換的實驗，把我的能量轉換到一個老頭身上，這樣可以了嗎？」

▲孫安佐控訴爸媽對他控制太過頭。（圖／翻攝自孫安佐IG）



對於被家人稱送入精神病院，孫安佐否認有精神病的說法，網友們質疑為何不離開家，他也表示這是媽媽狄鶯的家，他無需離開，並強調仍愛著媽媽，至於對孫鵬則是無話可說。接著指責父母以愛之名控制他，對狄鶯將此事歸咎於前女友阿乃，他則澄清前女友與此事無關，強調父母是試圖轉移公眾注意力。