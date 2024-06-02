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狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

記者郭采縈／綜合報導

星二代孫安佐在泰國吸食大麻、擅闖民宅被捕，目前人已經回到台灣，媽媽狄鶯為此奔波外，也大吐對孫家人不滿，於受訪時提到孫鵬的姊姊和姪子陳柏成「見到孫安佐像看到鬼」。陳柏成對此也透過媒體回應，直言媽媽得知此事後非常生氣，還遭狄鶯半夜打電話罵人。

▲狄鶯、孫鵬因孫安佐風波操心。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲狄鶯、孫鵬為兒子孫安佐風波操心。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

狄鶯稍早於採訪中，說到孫鵬姐姐借住家裡，卻看到孫安佐「像見到鬼一樣」，連忙請陳柏成來把自己接走。陳柏成對此說法表示憤怒，據《三立新聞網》報導，他也有把報導給現在人在日本的媽媽看，一家人都很生氣，狄鶯昨晚半夜甚至打電話給他太太狂罵，「大家都是家人，有些事情也能理解，她發發酒瘋，我們也還是原諒」。

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此外，陳柏成澄清，自己到狄鶯家都有跟家人打招呼，媽媽則是知道孫安佐出事後，不想打擾他們處理，才請他過去接送，「如果她（狄鶯）有再進一步的抹黑、誹謗，我會交給我公司的法務，走法路途徑處理」。

孫鵬、狄鶯因為孫安佐陷入緊張關係，上月28日還被目擊，夫妻在北投某診所外起爭執，兩人穿著休閒、也沒有刻意要隱藏身分，孫鵬對狄鶯說：「我們還是要給他支持！」並針對「是否就醫」一事意見相左，畫面全被旁人拍下。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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