YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

記者郭采縈／綜合報導

YouTuber魚乾（Annie）近一年來靠著飲食控制減重有成，體重從6字頭掉到4字頭，外型變化成為話題，還被Dcard網友質疑「進廠維修」。此外，她年初爆出低調交男友，事後也證實戀愛中，男方就是「小幫手」Ian，如今她首度把男友帶上鏡頭，掀起討論。

▲魚乾跟男友首次合體露面。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

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魚乾和小幫手愛得低調，男方鮮少出現她社群，就是有合照，她也都會打馬賽克才上傳，真面目令網友很是好奇。1日男友首次現身她的新片，分享兩人一起減重的心路歷程，她透露，Ian過去體重飆破90公斤，花費8周時間甩肉20公斤，笑說：「像換一個男友！」

▲小幫手笑稱以後不想再上鏡。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

小幫手全程雖然戴著口罩，但整個人看上去乾淨、溫和，不時在旁邊配合魚乾做效果、對視大笑，互動非常甜蜜。網友一片祝福「終於公開了，雖然戴口罩，之後應該會常常出現在影片吧嘿嘿嘿」、「公開了！看到這個消息覺得好開心」、「最期待的官宣終於來了嗎」、「總算見到小幫手真面目了，魚乾要幸幸福福的」、「語氣超級溫柔！兩個人一起變好超級浪漫」。