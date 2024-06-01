ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

記者郭采縈／綜合報導

YouTuber魚乾（Annie）近一年來靠著飲食控制減重有成，體重從6字頭掉到4字頭，外型變化成為話題，還被Dcard網友質疑「進廠維修」。此外，她年初爆出低調交男友，事後也證實戀愛中，男方就是「小幫手」Ian，如今她首度把男友帶上鏡頭，掀起討論。

▲魚乾跟男友首次合體露面。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

▲魚乾跟男友首次合體露面。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

▲魚乾跟男友首次合體露面。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

[廣告]請繼續往下閱讀...

魚乾和小幫手愛得低調，男方鮮少出現她社群，就是有合照，她也都會打馬賽克才上傳，真面目令網友很是好奇。1日男友首次現身她的新片，分享兩人一起減重的心路歷程，她透露，Ian過去體重飆破90公斤，花費8周時間甩肉20公斤，笑說：「像換一個男友！」

▲男友笑稱以後不想再上鏡。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

▲小幫手笑稱以後不想再上鏡。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）

小幫手全程雖然戴著口罩，但整個人看上去乾淨、溫和，不時在旁邊配合魚乾做效果、對視大笑，互動非常甜蜜。網友一片祝福「終於公開了，雖然戴口罩，之後應該會常常出現在影片吧嘿嘿嘿」、「公開了！看到這個消息覺得好開心」、「最期待的官宣終於來了嗎」、「總算見到小幫手真面目了，魚乾要幸幸福福的」、「語氣超級溫柔！兩個人一起變好超級浪漫」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

孫安佐再發「不自殺聲明」！　怨父母：家裡對錢很摳

孫安佐再發「不自殺聲明」！　怨父母：家裡對錢很摳

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

直擊／LiSA大喊「我回來台灣了」　宣布：下次台北小巨蛋開唱！ 

直擊／LiSA大喊「我回來台灣了」　宣布：下次台北小巨蛋開唱！ 

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

Toyz服刑半個月…篠崎泫曬照「好像又更瘦了」！　IG藏心碎符號

Toyz服刑半個月…篠崎泫曬照「好像又更瘦了」！　IG藏心碎符號

直擊／破億神曲〈紅蓮華〉台灣首唱！LiSA霸氣：開放錄影　9千人瘋掉

直擊／破億神曲〈紅蓮華〉台灣首唱！LiSA霸氣：開放錄影　9千人瘋掉

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

許老三畢業了！細肩帶現身派對「近況照曝」萬人讚爆：根本是小S青春版

許老三畢業了！細肩帶現身派對「近況照曝」萬人讚爆：根本是小S青春版

方芳芳愛兒JASON上海婚宴　張艾嘉徐乃麟等好友星光雲集

方芳芳愛兒JASON上海婚宴　張艾嘉徐乃麟等好友星光雲集

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

孫安佐再發「不自殺聲明」！　怨父母：家裡對錢很摳

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

直擊／LiSA大喊「我回來台灣了」　宣布：下次台北小巨蛋開唱！ 

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

Toyz服刑半個月…篠崎泫曬照「好像又更瘦了」！　IG藏心碎符號

直擊／破億神曲〈紅蓮華〉台灣首唱！LiSA霸氣：開放錄影　9千人瘋掉

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魚乾, Annie

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 背著善宰跑》下雨了　也是奇蹟發生的時刻
  2. 林俊逸參加羽球賽「2週沒練球」：死定了　還拿到第三名！
  3. YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人
  4. 阿部瑪利亞來台7年「考中文檢定」！　炫耀驚人成績：非常開心
  5. 狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光
  6. 直擊／LiSA大喊「我回來台灣了」　宣布：下次台北小巨蛋開唱！ 
  7. 許允樂父親過世17年！　224字訴思念：想飛到天國看看你
  8. 直擊／破億神曲〈紅蓮華〉台灣首唱！LiSA霸氣：開放錄影　9千人瘋掉
  9. 陸星材見面會「選台北首站」有洋蔥　難忘6年前感動舉動：我哭很慘
  10. 張學友見小巨蛋萬人1狀況　唱一半驚喊：原來有人在

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366