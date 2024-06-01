天菜對決地瓜！曹佑寧PK婁峻碩　李沐「不做選擇」揭初戀三角習題

記者蕭采薇／台北報導

愛情電影《夏日的檸檬草》集結李沐、曹佑寧、婁峻碩等人氣卡司，展開一場「天菜」與「地瓜」相爭的三角戀。李沐表示：「希望可以和大家一起在電影院度過充滿檸檬草香氣的夏天，一起感受戀愛的酸甜苦辣。」曹佑寧大方分享：「這是一部喚醒我的青春的作品，期待和大家一起有個熱血沸騰的夏天！」

▲《夏日的檸檬草》集結（左起）曹佑寧、李沐、婁峻碩，展開一場三角習題。（圖／百薇國際娛樂提供）

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《夏日的檸檬草》前導預告中，曹佑寧飾演的轉學生程奕一出場，展現一記帥氣俐落的迴旋踢，氣勢鎮壓全場。他不但擁有絕佳的外貌，還有優越的數學實力與外語能力，集完美於一身的特質在預告中一覽無遺。

▲曹佑寧在《夏日的檸檬草》飾演轉學生校草。（圖／百薇國際娛樂提供）

反觀婁峻碩飾演的柚子，不僅以樸質樣貌示人，更有狼吞虎嚥、吃到滿嘴油膩的突破性演出，令影迷相當好奇這個角色。兩相對比之下，飾演曉夏的李沐喃喃說出：「一樣都是男的，怎麼會差那麼多。」在前導預告的片尾，更以字卡「小孩才做選擇」帶出微妙的三角關係。

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩在片中是從小一起長大的好朋友。（圖／百薇國際娛樂提供）

賴孟傑導演特別以「天菜」與「地瓜」來巧妙比喻兩個男性角色，他表示：「天菜Find Dining吃起來會無比開心；冬天時手裡握著烤地瓜很溫暖，夏天時，冰心地瓜很舒爽，沒有負擔，兩種菜吃起來都舒舒服服。」女主角李沐究竟會選擇一見鐘情很難追的「天菜」曹佑寧？還是從小一起長大最懂她的「地瓜」婁峻碩？

▲《夏日的檸檬草》婁峻碩（中）在電影中不計形象狼吞虎嚥。（圖／百薇國際娛樂提供）

有趣的是，電影中的李沐，現實中是王淨的閨蜜，電影中卻和對方男友談戀愛，也算得上有緣。而電影將於8月2日上映，將與先前已定檔於8月7日的《鬼才之道》在暑假檔期對打。而《鬼才之道》主演之一正是王淨，也成為難得的「網內互打」局面。