「新豐街底迪」長大了！　隔1年同框Joeman對比驚呆：怎麼也變帥

記者郭采縈／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）以開箱、美食影片走紅，近年積極運動及調整飲食習慣，已成功減下20公斤，外型變得更加立體，屢次掀起討論。而他曾與「新豐街底迪」合體，兩人神韻激似被笑稱是父子，誰料日前雙方再度同框，連底迪都跟著變帥了！

▲Joeman近來瘦身有成。（圖／翻攝自Joeman IG）

Joeman去年曾和新豐街底迪合拍影片，當時兩人不只髮型相似、都戴黑框眼鏡，還刻意穿了一樣的條紋上衣，連Joeman媽媽都認證兩人長超像，自虧：「小孩真的不能偷生！」然而他近來瘦身有成，整個人消風一圈，臉蛋也精緻許多，日前久違跟底迪連線直播，結果把網友都嚇一跳。

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▲Joeman跟新豐街底迪開直播。（圖／翻攝自Joeman Threads）

過去肉肉、充滿稚氣的新豐街底迪，時隔1年多露臉，瞬間長大不少，跟Joeman一樣都擺脫眼鏡，臉頰線條也變明顯了，說話倒是一樣逗趣。「父子」同時大變身，吸引破千網友觀看，「兒子怎麼也變帥」、「兩個說好一起變帥？」、「這波我有跟到！超可愛」、「兒子瘦了，變帥了」、「感覺真的很像父子的對談」、「這不是我認識的底迪」。

▲新豐街底迪一年前後對比。（圖／ETtoday製圖）