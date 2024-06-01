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池錫辰脫口：LE SSERAFIM的她成名是運氣好　劉在錫高EQ急救場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《Running Man》播出多達14年，固定班底受到觀眾喜愛，節目也會邀請多位大咖嘉賓到場共歡。女團LE SSERAFIM為了宣傳專輯《Easy》強勢回歸，派出Sakura（宮脇咲良）、金采源、Kazuha（中村一葉）上節目作客，池錫辰卻半開玩笑脫口虧Kazuha：「才兩年就這麼成功，妳真的運氣很好」，言論一出引來成員砲轟，劉在錫更替他救場，緊急化解危機。

▲▼池錫辰脫口虧「：LE SSERAFIM的她成名是運氣好　劉在錫高EQ急救場。（圖／中天綜合台提供）

▲池錫辰脫口虧Kazuha「成名是運氣好」，劉在錫高EQ急救場。（圖／中天綜合台提供）

LE SSERAFIM成員中村一葉過去有長達15年芭蕾舞經歷，在節目中表演芭蕾舞經典轉圈，優雅的身姿讓哈哈發自內心讚嘆「真的超美」，她原本立志當芭蕾舞者，轉為練習生的時間加上出道2兩年，獲得相當好的成績，聽聞她的此番經歷，池錫辰語重心長地說：「才兩年就這麼成功，妳真的運氣很好。」只是此言論一出難免引發爭議，劉在錫緊急幫忙救場：「錫辰哥，你能主持《Running Man》也是運氣好，要不然你現在就只是待在家裡了。」化解池錫辰險些失言的危機。

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▲▼池錫辰脫口：LE SSERAFIM的她成名是運氣好　劉在錫高EQ急救場。（圖／中天綜合台提供）

▲▼宮脇咲良自爆是舞癡，采源笑喊「不是叫妳別露餡」。（圖／中天綜合台提供）

▲▼池錫辰脫口：LE SSERAFIM的她成名是運氣好　劉在錫高EQ急救場。（圖／中天綜合台提供）

本集節目更安排幾位成員跳舞，卻意外曝光宮脇咲良，由於她抽到較難的題目，劉在錫表示只能把希望寄望在宮脇咲良身上，她傻萌自爆「我是舞癡」，此番言論讓同組成員相當震驚，劉在錫馬上向金采源確認「舞癡」事實，金采源則驚呼：「不是跟妳說別露餡嗎？」笑翻所有人。

此次《Running Man》大家不改過去的本性，在投資方面依舊瘋狂梭哈，賭上全部的財產，有的人成為富豪，有的人則一夕破產，第一名累積擁有7,300億韓元，劉在錫問同隊的宮脇咲良如果有這筆錢會想做什麼？她卻秒回「什麼都不做」，連LE SSERAFIM的舞也不跳，幽默回覆笑翻眾人。更多有趣的內容就在2日晚間六點中天綜合台《Running Man》。

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池錫辰, Running Man, RM, 劉在錫

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