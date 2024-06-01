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金曲國際音樂節卡司公開！　「泰女團、韓歌手」都來了

記者蔡琛儀／台北報導

文化部影視及流行音樂產業局主辦之「2024 GMA金曲國際音樂節」系列活動「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」，將於6月25日至6月27日舉行，演出陣容包含A_Root同根生、Cicada、Haezee黃瑋昕、Kivi、LÜCY、Mandark、百合花Lilium、尋人啟事The Wanted、鶴The Crane，及泰國樂團ASIA7、韓國歌手HANRORO、泰國偶像女團VIIS等，共計12組歌手及樂團。

▲▼《GMA SHOWCASE金曲售票演唱會》全卡司。（圖／台視提供）

▲本屆GMA SHOWCASE金曲售票演唱會全卡司。（圖／台視提供）

第一天打頭陣的有榮獲第32屆金曲獎最佳演唱組合獎的尋人啟事The Wanted、曾入圍最佳新人獎的女歌手黃瑋昕、曾入圍金曲歌王的鶴The Crane，以及泰國偶像女團VIIS。6月26日第二天則由曾入圍演奏類最佳專輯製作人獎的Cicada揭開序幕，及曾入圍最佳原住民語歌手獎等三項大獎的Kivi、曾入圍最佳新人獎的LÜCY，以及獲韓國流行音樂獎「年度新人獎」和「最佳現代搖滾歌曲獎」提名的韓國歌手HANRORO。

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第三天，有榮獲第33屆金曲獎最佳台語專輯獎、最佳裝幀設計獎的百合花Lilium，入圍過最佳樂團獎、最佳台語專輯獎等四項大獎的A_Root同根生，還有出身樂團甜約翰、I Mean Us的主唱兼鍵盤手Mandark，以及泰國樂團ASIA7，展現多元的曲風，演唱會門票已開賣，詳洽KKTIX及全台全家便利商店。

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