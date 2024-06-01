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林志玲將為日本火腿鬥士隊開球！　姊夫AKIRA 提醒這禁忌要她注意

記者葉文正／台北報導

睽違5年，志玲姊姊將再度於日本公開亮相，而且是第1次挑戰開球！林志玲將於6月22日周六登上日本第1個擁有開闔式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為北海道日本火腿鬥士隊開球！ AKIRA曾在新莊棒球場擔任開球嘉賓，此次特別事先給了林志玲貼心提醒。

▲林志玲將為日本北海道火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室 提供）

▲林志玲將為日本北海道火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室 提供）

日本ES CON FIELD HOKKAIDO在2023年開業，是日本第1個擁有開闔式屋頂的天然草皮球場。媲美美國大聯盟規格，加上周邊寬廣的北海道棒球園區F VILLAGE，去年已帶給世界各地近350萬名遊客觀眾前所未有的育樂體驗！

▲林志玲將為日本北海道火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室 提供）

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▲林志玲往來台灣與日本。（圖／林志玲工作室 提供）

6月22日的北海道日本火腿鬥士隊賽事前，林志玲受邀擔任開球嘉賓。當天預定會是今年第1場在打開屋頂的狀態下進行的比賽，林志玲將在這值得紀念的日子為地主球隊開出祈求勝利的一球。

▲林志玲將為日本北海道火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室 提供）

▲林志玲對於首度開球相當期待。（圖／林志玲工作室 提供）

林志玲欣喜表示：「相隔5年，這次真的很期待可以再見到各位朋友。而且還是在這麼特別的場地參與開球儀式活動！聽說北海道棒球園區F VILLAGE和ES CON FIELD HOKKAIDO是一個結合了運動、育樂和餐飲，最適合闔家前往的好地方。我支持棒球運動，也很喜歡北海道，可以來這裡開球真的非常開心。」

「姊夫」AKIRA四年前曾在新莊棒球場，擔任富邦悍將隊開球嘉賓。此次姊夫有無分享上場經驗？林志玲說：「姊夫建議絕對不要在逆光的時候投球，擔心不小心投出觸身球。」當時林志玲也被媒體發現低調在看台觀賞，拿手機記錄老公投球畫面。不過，這次輪到姊姊開球，AKIRA卻剛好有工作，姊姊透露「會把成功投出好球的影像分享給他看」。

林志玲坦言自己不會打棒球，與棒球之間仍有連結：「透過志玲姊姊慈善基金會有資助一些棒球隊，希望可以多培養出好的棒球種子選手。雖然誠實地說，沒有很懂棒球，不過，先生的家人都很喜歡運動，也都很喜歡大谷翔平，會跟著一起看比賽。」

林志玲的首部電影作品在吳宇森導演的歷史鉅作《赤壁》出演小喬，成了家喻戶曉的明星；在日本演出富士電視台連續劇《月之戀人》，也深獲日本朋友們的喜愛。

除了演藝事業，志玲姊姊也將重心放在慈善事業，持續為兒童的教育及醫療而努力，包括文化傳承，圓夢計畫以及早療學習。關於棒球發展，姊姊一直以來也關心培訓台灣未來棒球種子選手，過往包括贊助支持棒球學員午餐費、交通車、棒球訓練硬體設備、球衣球鞋球具等，希望能培訓優秀的棒球人才。

北海道日本火腿鬥士隊與台灣淵源頗深，除了當年陽岱鋼曾在這裡是主力球員，王柏融也在此奮戰多年，加上台灣新一代好手孫易磊也在火腿二軍打拼，林志玲到場也適時撫慰小將的心。

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