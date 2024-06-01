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湯唯夢幻同框孔劉！粉絲以為舊照「釣出本尊親回」網：畫面太美了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星湯唯昨日（31）曬出與南韓男神孔劉的合照，吸引雙方粉絲前來朝聖。她演出導演老公金泰勇新片《夢境》，孔劉也有在片中演出，兩人難得同框，吸引大批粉絲朝聖。

▲▼湯唯同框孔劉。（圖／翻攝自IG）

▲湯唯同框孔劉。（圖／翻攝自IG）

合照中，孔劉戴著黑框眼鏡，配戴帽子，負責舉手機自拍，湯唯手掌遮住半邊眼睛，露出淺淺微笑，照片配文「Hi, AI成俊」，喊的是片中孔劉的角色名字。男神女神難得同框入鏡，粉絲好奇「這照片是今天的還是幾年前的？」她親回「今天」，令網友又驚又喜。

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網友留言「終於見到你倆同框了！我的人生又圓滿了一回」、「啊啊啊啊啊！我的湯唯女神和孔劉男神合影了！終於終於！畫面太美了！」、「照片的名字：我的老婆與我的老公」、「終於發合照了，你們兩個我都很喜歡」。

▲▼湯唯同框孔劉。（圖／翻攝自IG）

▲粉絲好奇何時拍的合照，湯唯回應粉絲「今天」。（圖／翻攝自IG）

湯唯因演出金泰勇執導的《晚秋》走紅南韓影壇，並與導演結婚育有一女。她2021年演出朴贊郁的新片《分手的決心》，拿下第43屆青龍電影獎、第59屆百想藝術大獎、第16屆亞洲電影大獎等多個影后獎項。她最近也頻頻分享與南韓當紅藝人的合照，包括秀智、朴寶劍，金秀賢，如今再加上孔劉，羨煞眾人。

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