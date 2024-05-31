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孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

記者王靖淳／綜合報導

星二代孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的兒子，今（31）日爆出在泰國呼麻鬧事，脫序行為全被錄下來，稍早他透過IG秀出自拍發聲，痛批家裡的人都有病，貼文一出，引發各界關注。事實上，這並非孫安佐首次鬧事，過去他就曾多次爆出爭議而登上新聞版面。

▲盤點孫安佐爭議。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲狄鶯日前會在社群分享家庭日常。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

孫安佐自幼熱愛槍械武器軍火，2018年於美國讀高中時，因網購槍枝零件組裝還脫口掃射學校，進而犯下《槍砲彈藥管制條例》。孫安佐在當地關押200多天後返回台灣，不過台灣一、二審法院均認無審判權而判決公訴不受理，去年他在出席健身比賽更對檢察官開砲：「躲在背後很屌是不是，你就是告不了我！」

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▲盤點孫安佐爭議。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲狄鶯曾分享與兒子女友吃飯的照片。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

孫安佐在回台後回歸校園生活，也開始經營YouTube頻道，但卻在2019年時爆出約砲三角戀，當時他疑似在和網紅阿乃交往的同時，與另名網紅米砂（Misa）約砲，女方事後承認彼此曾發生關係，更為對方墮胎，同時也澄清，沒和阿乃搶男友，痛批孫安佐是渣男。

▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／）

▲孫安佐近年積極健身。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

孫安佐去年證實分手4年女友阿乃，這幾年積極健身的他，拿下WNBF國際自然健美邀請公開賽的青少年組第4名，平時對社會議題也有一定的關注度，除了會在社群分享個人看法之外，去年10月底更是現身警政署抗議槍砲修法，如今又爆出呼麻鬧事，再度掀起各界討論關注。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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