獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

記者葉文正／台北報導

星二代孫安佐為藝人狄鶯與孫鵬之子，在泰國普吉島呼麻失序的事情曝光後，引起各方注意，今天來自普吉島的消息指出，其實孫安佐在普吉島總共被警察帶走三次，第三次是本月9日，狄鶯終於到醫院把他領走，回到台灣治療。

▲孫安佐進出醫院三次。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

孫安佐過去在美國留學期間因觸法而鬧得沸沸揚揚，近日他又被爆出4月前往泰國呼麻，導致精神錯亂，擅自闖入民宅露出下體，行為相當失控，事後屋主報案，他遭當地警方逮捕，全程都被監視器錄下。

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▲狄鶯介紹孫安佐女友阿乃「是我媳婦」。（圖／翻攝自狄鶯IG）

不過泰國普吉島台商會成員指出，其實孫安佐出事共有三次，第一次是呼麻後闖入民宅那一次，他沒有任何攻擊行為，只是神情恍惚，後被送醫治療。第二次則是進入賣場，也是神情恍惚最後被警方帶走。第三次則是他失蹤兩天，到狄鶯飛往泰國時，孫安佐正在醫院治療。

台商會成員透露，孫安佐的保釋金是由台商會代繳，因為同是台灣人，而因為孫安佐並沒有攻擊行為，所以罰金也僅僅是500元泰銖，據了解，孫安佐此次泰國行共有三男一女，是同行友人通知孫安佐父母來把他帶回台灣。