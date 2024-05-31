六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

記者陳怡真／台北報導

時值夏季，每個人對新季節的到來都有不同的期望，如果你想了解自己的運勢走向，不妨看看命理師李沄潔的生肖運勢解析。國曆六月，生肖牛的朋友迎來許多新契機，記得把握屬於你的好機會；而生肖龍的朋友則將獲得貴人的幫助。至於其他生肖在國曆六月的運勢會如何發展，趕快往下看看解詳盡的解析吧！

▲國曆六月份，12生肖運勢出爐，快來看看自己的生肖運勢。（圖／記者陳怡真製）

生肖鼠

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屬鼠的朋友，國曆六月在工作上要謹記「沈默是金」的道理，做好自己的本分，保持謹言慎行，遇到事情多思考少辯解，自然可以防止小人陷害與破壞。財運方面，本月偏財運較弱，應避免衝動消費和不理智的投資，以免造成破財。感情方面，單身者有桃花機遇，可請長輩朋友介紹或積極參與活動，增加脫單機會。已婚者本月有喜事降臨，可能會添丁增口，家庭生活更加美滿幸福。健康方面，本月雖有微小不適但並無大礙，但容易出現小感冒或一些不適的小毛病不容易痊癒，需多加注意。

生肖牛

屬牛的朋友，進入國曆六月，工作方面，將迎來不少契機，記得牢牢把握屬於你的好機會。財運方面，容易出現留不住錢財的情況，建議記帳以避免超支。此外，本月在行車方面需特別注意，可能會有車關意外導致破財，請謹慎駕駛。投資方面，本月適合小額投資，不建議投入大筆資金。感情方面，單身者本月桃花運不佳，需防爛桃花糾纏；已婚者家庭和樂，但需關注家中成員的健康狀況，如家中成員有不適症狀，請勿輕忽。健康方面，需留意頭部不適症狀，如偏頭痛、頭昏、血壓高等，保持愉快心情，避免動怒。此外，本月容易有血光災害，須防止擦碰、撞跌等意外。特別提醒，本月宜避開喪事，不建議前往喪家弔唁或參加告別式，以免影響運勢。

生肖虎

屬虎的朋友，國曆六月在工作方面需特別注意言語和人際關係，建議多換位思考，避免因立場不同而造成對立。本月在文件簽署和合約處理上要特別謹慎，保存好相關紀錄。本月可能會有轉換跑道的想法或新的合作機會，做好評估並調整狀態，即可重新出發。財運方面，本月無大財入袋，投資則需穩健佈局，保守評估才能確保獲利。感情方面，單身者桃花運佳，有機會進一步發展或進入談婚論嫁階段。已婚者需注意因孩童教養問題而產生爭吵，請保持良善溝通，勿固執己見。健康方面，本月容易出現用腦過度，注意膀胱泌尿系統和婦科問題。

生肖兔

屬兔的朋友，國曆六月建議多接近正面的人事物，多參加婚宴或喜慶場合，以提升正能量和好運氣。工作方面，本月請多蒐集資料或請教相關專業人員，結合自己的專業判斷，切勿聽信讒言隨意定論，凡事先思考仔細評估再執行，避免不必要的損失。財運方面，本月正財運佳，但投資方面，請保守小額投資，不宜超出負荷或槓桿操作，以免損失錢財。感情方面，單身者和心儀對象本月有望有情人終成眷屬，已婚者需注意家人，家庭成員本月容易有血光災害，請特別留意。健康方面，本月須預防需頭部、脖子、肩膀、四肢末梢循環不良所引起的阻塞和痠痛等不適。

▲屬兔的朋友，預防需頭部、脖子、肩膀、四肢末梢循環不良所引起的阻塞和痠痛等不適。（圖／取自免費圖庫pexels）

生肖龍

屬龍的朋友，國曆六月在工作方面，貴人運佳，能得到提攜和幫助，但需保持低調沈穩，不適合衝動冒進，運勢雖好但決策仍需經過慎重評估後再進行。財運方面，本月財運較為波動，容易有破財情況，較容易會有大筆支出，如購置或修繕房屋、車輛等，雖然花費不少，但也是必要支出。投資方面，應嚴格控制風險，避免大額投入。感情方面，單身者若有成家立業的打算，應該付諸實際行動，而非僅僅停留在想像階段。已婚者則需注意，因工作繁忙可能忽略家人感受，應多花時間陪伴家人。健康方面，需留意因姿勢不良引起的腰酸背痛，以及舊傷復發帶來的筋骨疼痛。

生肖蛇

屬蛇的朋友，國曆六月內心較為敏感，容易因情緒波動影響心情。工作方面，需以積極態度面對困難，將吃苦當作磨練，多往好的方向思考。感謝先前累積的善緣，本月即使遇到危機，也能得到貴人協助而化解。財運方面，本月投資運勢不佳，建議做好準備，設置明確的獲利與停損區間並嚴格執行。感情方面，單身者需謹慎選擇，多看多比較；已婚者需注意對家庭成員的耐心，避免因脾氣問題引發溝通困難。健康方面，需警惕舊疾病或舊傷復發，保持耐心治療。此外，本月外出行車特別注意安全，防止血光之災。

生肖馬

屬馬的朋友，國曆六月受磁場影響，情緒容易起伏不定，需時常提醒自己保持冷靜，三思而後行，做好充足的準備以應對突發狀況。注意人際互動，避開口舌是非，避免招致小人破壞，以確保工作順利。本月適合投資自己，安排學習以提升技能，走出舒適圈多結識人，有助於你遇到貴人。財運方面，本月錢財容易流失，需注意避免隨意花費。投資方面，特別留意需做好風險管理，不宜過於自信，超出可控制範圍，見好就收才能確保穩定獲利。感情方面，單身者本月桃花運較不理想，多觀察再做決定；已婚者需注意家庭成員突發狀況。健康方面，注意腸胃疾病及睡眠問題，避免失眠困擾。

生肖羊

屬羊的朋友，國曆六月在工作方面需特別認真專注於細節，避免因忙碌疏忽因而造成不必要的損失和影響。此外，本月要留意發言用詞，避免引發誤會、導致口舌是非纏身，從而招惹小人。另外，本月可能會面臨許多突發狀況，需要幫助他人收拾殘局，建議做好工作分配與應急備案。健康方面，由於忙碌，請多關心自己的身體狀況，若感到不適應立即就醫，不要因小病輕忽，省小錢反而花大錢。單身者本月桃花運不旺，隨緣即可。已婚者需注意與家人的互動，說話語氣要謹慎，說者無心聽者有意。注意腳踝扭傷和意外跌倒。另外，本月請避免前往探病和弔唁場合以免影響自身運勢。

▲屬羊的朋友，國曆六月在工作方面需特別認真專注於細節，避免因忙碌疏忽因而造成不必要的損失和影響。（圖／取自免費圖庫pexels）



生肖猴

屬猴的朋友，進入國曆六月需提醒自己多做事少說話。工作方面，需注意人際關係與溝通不良可能導致延誤與損失。同時本月可能面臨工作異動或職務調整，需以平常心應對。不過，值得慶幸的是，本月貴人運勢良好，尤其是想轉換跑道的朋友，可以仰賴貴人幫助，成功機率大增。財運方面，本月財運平穩，雖無大財入袋，但穩扎穩打理財則有小錢入帳。花費方面，建議事先規劃，避免透支。感情方面，單身者本月桃花運較平淡，請積極參加活動聚會，才能認識新對象。已婚者需注意與另一半的溝通。健康方面，需注意免疫系統下滑，容易出現身體發炎、感冒、舊傷復發等不易痊癒的情況。

生肖雞

屬雞的朋友，國曆六月受到磁場影響，容易面臨內部衝突與外部競爭。需保持冷靜，秉持以和為貴的原則，尋求合作以創造雙贏的局面。工作中應分清輕重緩急，親力親為，按照優先順序處理任務。另外，請留意個人誠信與信用，做到言出必行，才能獲得長官的賞識及廠商的認可。財運方面，本月財運平淡，需特別注意避免因衝動做出錯誤選擇而導致破財。另外，需特別注意車輛輪胎和煞車皮的汰換，以確保行車安全。感情方面，單身者本月桃花運不錯，可以考慮將喜歡的對象介紹給家人朋友，幫忙把關。已婚者應多關心家庭成員，多陪伴另一半，維護家庭和諧。健康方面，需注意心血管疾病和腸胃問題，減少熬夜，確保有充足的休息來維持健康。



生肖狗

屬狗的朋友，國曆六月運勢相當不錯。如果先前有付出努力，本月將能獲得回收。工作方面，除了認真投入之外，還要對自己的專業有信心，如果遇到有疑慮的地方，不妨請益專業人士或與團隊集思廣益，找到更有效率的方法，才能讓你事半功倍，交出優異成績。財運方面，投資應謹慎保守，做好功課再開始行動，避免貿然進出，以減少不必要的損失。感情方面，單身者若遇到心儀的對象，本月不妨主動積極；已婚者應多關心長輩與孩童，並提防意外傷害。健康方面，建議減少熬夜，維持健康作息以維持良好狀態，另外需注意牙痛、牙齦發炎和扁桃腺發炎等問題，本月也需預防小心避免擦碰和刀傷等血光之災。

生肖豬

屬豬的朋友，國曆六月的開運重點在於家和萬事興，家庭和樂穩定，才能讓你無後顧之憂在工作中全力以赴。另外，屬豬的朋有時間不妨報名學習課程，提升專業知識與技能。如果想轉換跑道的朋友，則需要多聽取他人的建議，勿衝動做出決定。財運方面，本月容易有小破財。建議做好記帳，控制不必要的消費，投資保持保守態度。感情方面，單身者外出有桃花運。本月多參加課程或社交活動，增加認識新朋友的機會。已婚者可安排家庭聚會或家庭成員外出踏青，增進家庭凝聚力。健康方面，需注意頭部不適症狀，如頭痛、偏頭痛，並預防血壓和腸胃疾病。

▲屬豬的朋友，國曆六月的開運重點在於家和萬事興，家庭和樂穩定，才能讓你無後顧之憂在工作中全力以赴。（圖／取自免費圖庫pexels）

► 李沄潔老師介紹◄

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我