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情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

記者劉宛欣／綜合報導

網紅陳沂近日受SWAG邀請決定加入平台，放話要拿下「情色教主」封號，對此，情色網紅始祖雪碧29日發文透露自己也收到過SWAG邀約，平台方希望她與陳沂同台，但遭她以「口才不佳比不上陳沂」婉拒。她後來再度發文，疑似在暗諷陳沂「雷聲大雨點小」，底下吸引了不少粉絲給予支持。

▲▼陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳沂大動作宣布加入SWAG。（圖／記者湯興漢攝）

雪碧30日下午在臉書發文，只見她穿著惹人遐想的白色T恤，胸前露出激凸兩點，若隱若現的模樣尺度超大，下身則僅有內褲，內文寫著「雷聲大雨點小」，搭配笑哭的表情符號，並補充「情色教主不是用說的是用做的，海水退潮就知道誰沒穿褲子，說有點就是有點」，自認說到都有做到，疑似是在暗諷陳沂直播尺度不如預期。

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▲雪碧暗諷陳沂雷聲大雨點小。（圖／翻攝雪碧臉書）

▲雪碧暗諷陳沂雷聲大雨點小。（圖／翻攝雪碧臉書）

雪碧此前曬出SWAG的邀約信，感謝平台的賞識，不過她自謙口才不佳，比不上陳沂的伶牙利齒，不想再次被消費，或消費別人「請容我婉拒同台，感謝平台邀約，希望下次有機會再合作。」而SWAG日前宣布陳沂將為觀眾帶來「沒有尺度上限的直播內容」，透露她有意成為「情色教主」，首場直播已經於29日晚上開播，與「前國軍弟兄」壹柒柒同台，尺度卻不如多數人預期。

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