大阪直擊／揮別傑尼斯！STARTO全面進軍海外：台灣首站目標大巨蛋

記者吳睿慈／大阪報導

日本大型經紀公司STARTO（過去的傑尼斯）正式營運上路，首場家族演唱會「WE ARE！Let’s get the party STARTO!!」於東京巨蛋先行起跑，然後在29、30日兩天在大阪京瓷巨蛋盛大展開，一共14組團體、74位藝人參演，象徵著重新出發，並邀請台灣媒體到場觀看演唱會，新任社長福田淳特地前來致意，坦言「STARTO預計全面進軍海外」，台灣將是首站。

▲STARTO一連兩天總動員14組藝人參與家族演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



「WE ARE！Let’s get the party STARTO!!」為公司STARTO於2023年創立之後，4月正式啟動並舉辦首場家族演唱會，象徵著重新出發的堅強意念，更邀請台灣媒體到場觀看大阪場30日的演出。社長福田淳來到媒體室打招呼，坦言公司目前計畫全球發展，「台灣就是最優先的首站，下一站則是想前往泰國」。

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▲Travis Japan（白色服裝）預計9月先登台。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



恰好台北大巨蛋於2023年完工，福田淳把目標放在該場地，「在那裡開演唱會是我們的目標」。旗下團體Travis Japan即將於9月來到台灣舉辦專場，他盼望一步步朝目標前進，「9月Travis Japan在Zepp New Taipei，希望接下來有機會在台北小巨蛋，然後是大巨蛋。」

▲STARTO社長福田淳特地到後台與台灣媒體致意。（圖／官網）



不僅如此，社長福田淳也表示很樂意讓團體到台灣音樂祭演出，希望台灣粉絲能夠期待一下。活動「WE ARE！Let’s get the party STARTO!!」由大倉忠義、松本潤擔任演唱會統籌，福田淳對此發表感想，「松本潤很厲害，他看很多全世界很棒的秀，大家從感覺一開始然後閉眼瞬間就會看完了，所以記得開演前先去上洗手間喔。」對於演出相當滿意。