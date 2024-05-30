ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

電影《環南時候》 入選本屆紐約亞洲影展

記者葉文正／台北報導


劇情長片《環南時候》（The Time of Huannan）即將於5月31日上映，電影上映前傳來捷報，確定入選紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），影展將於2024年7月12日正式展開。

▲《環南時候》演員宋柏緯(左起)、初孟軒、王渝屏(前)。(CATCHPLAY提供)

▲《環南時候》演員宋柏緯(左起)、初孟軒、王渝屏(前)。(CATCHPLAY提供)

費時三年田調與製作的《環南時候》，是文化局接受臺北市市場處委託辦理，由兼具作家與導演身份的李鼎擔任計畫主持人。導演李鼎接獲電影入選紐約亞洲影展消息感性分享：「這是台灣公共藝術史第一部劇情長片的榮耀，也是萬華環南市場終被看見的命運。我們團隊會繼續以使命的心態，讓《環南時候》被世界更多人看見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《環南時候》演員宋柏緯(左起)、初孟軒、王渝屏(前)。(CATCHPLAY提供)

▲《環南時候》四人開心出遊。(CATCHPLAY提供)

《環南時候》集結新生代實力派演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏，融合BL愛戀與穿越元素，片中四位演員組成「環南四少」，男主角夏騰宏得知電影入選紐約亞洲影展說：「每一個人心中都有一個黃金時代，《環南時候》便是處於我心中的黃金時代，也期待讓大家看到台灣的那一個最美好的時代。」女主角王渝屏亦分享：「很榮幸透過《環南時候》入圍紐約影展，謝謝導演、演員們，及台前幕後的工作人員。很高興能和觀眾一起分享來自台北的西城故事！」

《環南時候》成為臺灣公共藝術史上第一部劇情長片。突破公共藝術慣常以裝置藝術形式呈現，融合環南市場獨有之街頭景象、在地食材、宗廟文化等，並改編自真人故事，以呈現出萬華在地最真實的人生況味。片中青春洋溢的男女演員們穿梭於萬華巷弄、環南市場等地，是一部在台北市取景拍攝的「道地台北電影」，《環南時候》拍攝期間，台北市電影委員會也提供專業的協拍服務與諮詢，並於電影上映期間協助宣傳，劇組申請拍攝景點包含華中河濱公園、百齡橋河濱公園橄欖球場等，觀眾在看過電影之後，不妨到片中男女主角談情說愛的浪漫景點散步走走。

《環南時候》導演李鼎表示，該片劇情皆為真人實事，他在田調中發現全新三角造型的「環南市場」，不但位在淡水河與新店溪交錯而成的三角洲最底端，這個位置也是百年來外人抵達台北的邊城，由於市場位在台北的最西邊，站在「環南市場」的頂樓，不但俯瞰整個首都台北，夕陽與日出幾乎在眼前成同一個水平線，在魔幻時刻的瞬間，他感受到這項公共藝術一直想傳遞「天地人食育文化」的真義，發想出用穿越的奇幻方式，將市場每一個多元又感人的故事連結起來，與擁有億萬票房的電影編劇何昕明、周克威、陳怡惠一同打造出屬於臺北的「西城故事」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸獲緩刑首度發聲了

涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸獲緩刑首度發聲了

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

環南時候, 宋柏緯, 初孟軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 63歲文章曝凍齡秘訣　「1運動不傷膝蓋」超推薦
  2. 佘詩曼生日曬「緊抱媽媽」合照！吐母生病1年半　許願：身體健康
  3. 演《終極一班》安琪走紅！李姝姸爆曾遭同劇男演員嘲諷　黑暗鬥爭全說了
  4. ZICO驚喜宣布「以高雄為起點開巡迴」！預告〈SPOT!〉舞台：心情澎湃
  5. 陶晶瑩夫妻赴美參加愛女畢業典禮！　親揭不捨心聲：百感交集
  6. 藝術家雷驤過世　文化部長李遠悼：深深影響我對生命的看法
  7. 金晨回應《慶餘年2》爭議！　被罵「搶小咖角色」：是我的就是我的
  8. 白冰冰睽違18年現身八點檔　搬出「20年前禮服」登場
  9. 怪物星人現身台北街頭　「上千人擠爆西門町」畫面曝光
  10. 阿本出櫃挨酸變娘！　102字霸氣反擊：我開心就好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366