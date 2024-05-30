電影《環南時候》 入選本屆紐約亞洲影展

記者葉文正／台北報導



劇情長片《環南時候》（The Time of Huannan）即將於5月31日上映，電影上映前傳來捷報，確定入選紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），影展將於2024年7月12日正式展開。

▲《環南時候》演員宋柏緯(左起)、初孟軒、王渝屏(前)。(CATCHPLAY提供)

費時三年田調與製作的《環南時候》，是文化局接受臺北市市場處委託辦理，由兼具作家與導演身份的李鼎擔任計畫主持人。導演李鼎接獲電影入選紐約亞洲影展消息感性分享：「這是台灣公共藝術史第一部劇情長片的榮耀，也是萬華環南市場終被看見的命運。我們團隊會繼續以使命的心態，讓《環南時候》被世界更多人看見。」

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▲《環南時候》四人開心出遊。(CATCHPLAY提供)

《環南時候》集結新生代實力派演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏，融合BL愛戀與穿越元素，片中四位演員組成「環南四少」，男主角夏騰宏得知電影入選紐約亞洲影展說：「每一個人心中都有一個黃金時代，《環南時候》便是處於我心中的黃金時代，也期待讓大家看到台灣的那一個最美好的時代。」女主角王渝屏亦分享：「很榮幸透過《環南時候》入圍紐約影展，謝謝導演、演員們，及台前幕後的工作人員。很高興能和觀眾一起分享來自台北的西城故事！」

《環南時候》成為臺灣公共藝術史上第一部劇情長片。突破公共藝術慣常以裝置藝術形式呈現，融合環南市場獨有之街頭景象、在地食材、宗廟文化等，並改編自真人故事，以呈現出萬華在地最真實的人生況味。片中青春洋溢的男女演員們穿梭於萬華巷弄、環南市場等地，是一部在台北市取景拍攝的「道地台北電影」，《環南時候》拍攝期間，台北市電影委員會也提供專業的協拍服務與諮詢，並於電影上映期間協助宣傳，劇組申請拍攝景點包含華中河濱公園、百齡橋河濱公園橄欖球場等，觀眾在看過電影之後，不妨到片中男女主角談情說愛的浪漫景點散步走走。

《環南時候》導演李鼎表示，該片劇情皆為真人實事，他在田調中發現全新三角造型的「環南市場」，不但位在淡水河與新店溪交錯而成的三角洲最底端，這個位置也是百年來外人抵達台北的邊城，由於市場位在台北的最西邊，站在「環南市場」的頂樓，不但俯瞰整個首都台北，夕陽與日出幾乎在眼前成同一個水平線，在魔幻時刻的瞬間，他感受到這項公共藝術一直想傳遞「天地人食育文化」的真義，發想出用穿越的奇幻方式，將市場每一個多元又感人的故事連結起來，與擁有億萬票房的電影編劇何昕明、周克威、陳怡惠一同打造出屬於臺北的「西城故事」。