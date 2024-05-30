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期間限定團續約首例！Kep1er宣布「未來以7人組」活動　2人約滿後退出

記者張筱涵／綜合報導

韓團Kep1er是期間限定團體，預計於7月解散，不過她們成了首個成功續約的企劃組合，未來將以7人組形式活動。

▲▼Kep1er。（圖／翻攝自FACEBOOK／Kep1er）

▲Kep1er的9人形式將在今年畫下句點。（圖／翻攝自FACEBOOK／Kep1er）

Wake One和Swing娛樂今（30日）宣布，Kep1er成員崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩已達成續約協議，將繼續以團體形式活動。坂本舞白和姜睿序則是選擇不續約，等期滿便會退出，正規專輯《Kep1going On》和7月的日本演唱會將是她們最後的活動。

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最後的9人組Kep1er計劃於6月3日發行首張正規專輯《Kep1going On》，並全力展開活動，7月將在可容納2萬人的日本橫濱K-ARENA舉辦演唱會，與當地粉絲見面。

事實上，Kep1er於2021年透過Mnet節目《Girls Planet 999》組成，出道曲〈WA DA DA〉在出道12天後即獲得電視台一位，當年獲得了各大頒獎典禮的新人獎，聲勢極佳。

▼Kep1er出道曲〈WA DA DA〉MV。（影片／取自YouTube／Kep1er，如遭刪除請見諒）

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