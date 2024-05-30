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張學友演唱會倒數一天！　盤點「歌神五大必看超猛紀錄」

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友將在明天起於台北小巨蛋舉辦睽違7年、第五次的台北演唱會，出道近40年的他在華語樂壇地位崇高，穿透力十足又極富感染力的歌聲，締造無數經典好歌，包括華語圈歌迷耳熟能詳的〈吻別〉、〈每天愛你多一些〉、〈秋意濃〉、〈祝福〉、〈想和你去吹吹風〉、〈忘記你我做不到〉、〈情書〉、〈左右為難〉等，都是粉絲百聽不厭的作品，也屢屢在自己的事業下創下紀錄。

▲▼張學友。（圖／超級圓頂提供）

▲張學友明起將在小巨蛋連唱9場。（圖／超級圓頂提供）

全球唱片銷量僅次於麥可傑克森

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張學友出過41張國粵語專輯，在1993年推出的專輯《吻別》，不僅打破了多個地區的唱片銷量紀錄，在推出後的三年內銷售超過400萬張，成為台灣歷年銷售量最多的男歌手專輯；1998年的專輯《想和你去吹吹風》也讓他首度奪下金曲歌王寶座；更在1995年就創下全球唱片銷量僅次於「流行樂天王」麥可傑克森的紀錄。

每次開唱都打破自己的紀錄

敬業的張學友每每開唱都會打破自己設下的「天花板」，像是在1995年至1996年「友學友95」世界巡回演唱會共舉辦了100場世界巡迴演唱會，總觀眾人數達200萬人次，創造了亞洲歌手舉辦演唱會場次的紀錄；1999年「友個人99」世界巡迴演唱會選擇單面舞台、拋棄華服，是他歷年被樂評人及樂迷評價最高的演唱會表演之一。

2007至2008年的「學友光年世界巡迴演唱會」在世界各地進行共105場，打破他的演唱會場數紀錄；隨後的「張學友1/2世紀世界巡迴演唱會」創下18個月內完成146場，總觀眾人數超過280萬人次的新紀錄，並締造了「12個月內巡演現場觀眾人數最多」的金氏世界紀錄；2016年至2019年舉行的「A CLASSIC TOUR 學友.經典」世界巡迴演唱會，舉辦233場，人數更高達450萬人次，再次打破自己的紀錄。這回全新的「60+」巡迴演唱會是否能再破紀錄？他在去年的演唱會記者會則笑說：「要破紀錄還是可以的，只是要更長一段時間。」

▲▼張學友在高雄舉行演唱會 。（圖／環球提供）

▲張學友上一套巡演締造多項紀錄。（圖／環球提供）

成首位告示牌票房冠軍華語歌手

張學友2016年至2019年舉行的「A CLASSIC TOUR 學友.經典」世界巡迴演唱會，不僅場次破紀錄，在澳洲場時，更以總票房232萬美金的驚人成績，拿下當周美國告示牌排行榜票房冠軍，超越人氣歐美歌手如皇后樂隊、Jay-Z、PINK，也是該排行榜首位拿下冠軍的華語歌手。

除了會唱，還是金馬、金像雙得主

而他除了坐穩歌神寶座，在演員的身份上也屢獲肯定，不管喜劇、文藝片、警匪片都演得十分到位，港片迷肯定都能細數包括《超級學校霸王》、《東邪西毒》、《射鵰英雄傳之東成西就》、《旺角卡門》、《阿飛正傳》等，他參演過的電影逾80部，也曾獲香港金像獎、金馬獎殊榮，今年更睽違8年重返大銀幕，主演電影《海關戰線》。

▲《海關戰線》劇照張學友。（圖／華映娛樂提供）

▲張學友睽違8年重返大銀幕。（圖／華映娛樂提供）

投身音樂劇再創紀錄

此外，他出道這些年也不斷挑戰自我，1997年，張學友參與策劃、導演並主演了原創音樂劇《雪狼湖》，在香港連續上演42場，至今仍是香港音樂劇場次的紀錄保持者，也是第一位登上台北小巨蛋演出的音樂劇，於小巨蛋一連演出七場滿座，為此他更前往美國紐約花三週學習音樂劇理論課、舞蹈以及試音。

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