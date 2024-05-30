哈利「認愛梅根宣言」曾惹怒英王、威廉！　官網時隔8年偷偷刪了

▲哈利王子（右）與梅根（左）早前到訪奈及利亞，受到當地民眾歡迎。（翻攝X@SchoolsinNaija）



圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室已逾4年，近日，英國王室官網悄悄刪除了哈利2016年的「認愛聲明」，當年他除了公開與梅根的戀情，並捍衛她免於種族歧視攻擊，英國王室的「刪文」舉動，引起外媒關注。

根據《E! News》報導，哈利王子於2016年11月8日，透過時任發言人傑森克瑙夫（Jason Knauf）發表聲明，除了公開與女友梅根的戀情，同時譴責外界對梅根的種族歧視攻擊。聲明指出，梅根受到一波又一波騷擾，包括英國媒體的抹黑報導、帶有種族歧視攻擊的評論，以及社群網站上的歧視言論等。該聲明不只確立了哈利與梅根的戀情，也展現哈利護愛的決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈利2023年在回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）中表示，這份聲明對他來說相當重要，他的心態堅定不移，然而聲明發布後，外界對梅根的騷擾不減反增，而且他的爸爸查爾斯三世（King Charles III）、哥哥威廉王子（Prince William）得知後相當憤怒，因為他們從來沒有為另一半發表過類似的聲明。

哈利發表認愛聲明後，2018年與梅根結婚，先後育有5歲的兒子亞契、2歲女兒莉莉貝。2020年他們辭去英國王室職務，搬到美國加州生活，與王室分道揚鑣，英國王室近日也悄悄將哈利當年的聲明從官網刪除。

事實上，查爾斯三世日前就出手對付過小兒子哈利，哈利王子本月中返回倫敦參加自己創立的第10屆「永不屈服運動會」，查爾斯三世以行程眾多「太忙了」拒絕見哈利，同時又宣布將陸軍航空隊總司令軍銜移交給長子威廉。

在2020年哈利退出王室前，外界普遍認為，陸軍航空隊總司令軍銜的最佳人選應是有過10年軍旅生涯的哈利，查爾斯的行為被視為是對哈利的打擊。有英國小報甚至報導，哈利得知父親把軍銜交給哥哥時，難過得哭了。

而哈利在倫敦舉辦「永不屈服運動會」10週年紀念儀式時，王室成員通通缺席，不過，哈利的叔叔阿姨、已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的弟弟史賓賽伯爵（Earl Spencer）、大姊費洛斯女爵（Lady Jane Fellowes）等眾多親友都到場支持，英國民眾也聚集在聖保羅大教堂外歡迎哈利。由此可見，即便爸爸那邊的親人不挺，哈利還是有媽媽那裡的親友做後盾。



更多鏡週刊報導

凱特王妃、威廉王子住Airbnb 員工曝「珍貴合照」揭夫妻私下面

凱特王妃罹癌收「數以萬計」慰問信 治療期間被目擊「與家人外出」

凱特王妃愛牌宣布倒閉！ 創立10年不敵疫情收攤