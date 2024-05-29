台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆

記者孟育民／台北報導

破天荒總獎金高達216萬、媲美「HBL」街舞版的緯來電視首屆《高中街舞大賽》即將於6月1日起，每週六、日晚上8點在緯來體育台首播！來自全台各地超過50所高中職學生，報名組隊一較高下爭取最高榮譽之外，《高中街舞大賽》還請來高規格DJ與評審陣容，包括舞蹈界知名老師田一德、大嘴、叮叮、鄭妹（Locking Tim），堪稱台灣高中街舞競賽的天花板，目前賽事已進入到20強搶點賽，接下來將進行最後10強，一路到總決賽。

▲《高中街舞大賽》舉辦記者會。（圖／緯來體育台提供）

其中，年僅9歲的街舞神童林李納「NANA」在記者會現場表演大風車，掀起全場歡呼聲，事實上他8歲時在法國街舞大賽「Fusion Concept Festival」打敗眾多佼佼者，為台灣爭光，他還分享在韓國街舞比賽時，即便帶傷上陣，仍在比賽中奪下冠軍，侃侃而談過往經驗，雖然年紀輕輕，但每天苦練8小時，成功的背後付出不少汗水。

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▲▼台灣之光林李納表演大風車。（圖／記者湯興漢攝）

為了讓所有人感受到街舞的魅力，四位評審老師「街舞男神」田一德、「鐵血教頭」大嘴、「魅力舞后」叮叮、「節奏王者」鄭妹(Locking Tim)和「台灣之光」9歲世界舞蹈冠軍納納，攜手帶來高水準、世界級的街舞演出之外，更加碼邀請人氣女團「HUR+」C.Holly及席子淇一起挑戰百人跳16蹲，讓現場嗨到最高點！