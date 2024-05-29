邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星邊佑錫（변우석）近日靠著《背著善宰跑》爆紅，日前見面會門票開賣湧入了70萬人搶票，人氣相當驚人，28日晚上該劇迎來大結局，主演群們出席了在電影院舉辦的最終話集體觀影活動，邊佑錫在說感言時，忍不住流淚，引發熱烈討論。

▲《背著善宰跑》舉辦特映會。（圖／翻攝自tvN IG）

《背著善宰跑》28日於首爾龍山CGV電影院舉辦了最終話集體觀影活動，主角群邊佑錫、金惠奫、宋建熙、李承協等一起出席，在問候時表示「我是飾演善宰的邊佑錫，這一廳…」，忍不住開始哽咽，一旁鄭英珠（飾演女主角任率媽媽）趕緊圓場「我們女婿眼淚很多呢，請大家理解一下」，邊佑席接著說「這個廳裡有一起拍攝的工作人員們，幾乎是花了十個月時間（一起拍攝），還有播出的這2個月的時間，真的很感謝你們，在拍攝的10個月期間我真的學到了很多，很開心」，最後哭著深深一鞠躬，答謝「謝謝你們成就了這麼好的善宰」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邊佑錫淚灑現場。（圖／翻攝自tvN IG）

飾演任率的金惠奫則接著說「托大家的福，才能在影廳一起觀賞第16集，謝謝大家抽空來到這裡」，並提及劇中的台詞「記憶不是消失了，而是已經滲入靈魂」，她感性表示「希望《背著善宰跑》能成為滲入大家靈魂，留在記憶中一輩子的作品」，表達了對觀眾們支持的感謝。《背著善宰跑》29日播出最後一集，全國收視率5.8%、首都圈收視率7.2%，刷新自身紀錄，完美結局也讓廣大劇迷相當開心。

▲金惠奫感念觀眾支持。（圖／翻攝自tvN IG）