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閻奕格當眾滾床、熱吻！　「男友全程目睹」真實反應曝光

▲▼ 閻奕格參與音樂劇演出。（圖／華研提供）

▲ 閻奕格參與音樂劇演出。（圖／華研提供）

記者翁子涵／台北報導

閻奕格近期參與改編自李安經典電影《囍宴》音樂劇的演出，這兩個月以來暫時卸下歌手身份，一週6天、從早上9點到晚上6點，每天長達9個小時都在排練，全心投入演員身份，hito頒獎典禮當天，閻奕格是在下午結束音樂劇演出後，馬不停蹄趕到小巨蛋接著表演，短短一天之內，她既是音樂劇女主角顧威威，也是歌手閻奕格，如此迅速的身份轉換，讓她坦言：「有點不習慣。」更笑說：「在妝髮時看到自己，有點認不出來，這誰？」

▲▼ 閻奕格首度嘗試吻戲。（圖／華研提供）

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▲閻奕格首度嘗試吻戲。（圖／華研提供）

閻奕格在《囍宴》中是第一次挑戰吻戲，她坦言心情很緊張，從未想過會是在Live舞台上首度嘗試吻戲，擔心自己的節奏可能拿捏得不恰當而造成尷尬的場面，不過閻奕格表示與她對戲的梁厚泰十分專業且貼心，「他很紳士，任何親密戲之前都會跟我討論，讓我很有安全感，可以百分百的投入角色。」閻奕格也非常感激現實生活中的男友，男友不僅能夠理解她，並且放下私人情緒以專業的眼光看待表演、給予她回饋與高度評價，讓閻奕格感動直說：「他是很堅強的後盾，讓我有更多的安全感。」
 
此外，閻奕格的指揮家父親閻惠昌這次也百忙之中請了兩天假，從香港特地飛來看她的演出。閻奕格透露：「爸爸真的很忙，他連通勤時都在準備之後的演出，很心疼他也很感謝他，而且爸爸還連看兩場，給我很多鼓勵跟寶貴的建議。」她也分享，父親看完演出後直說感到很驕傲，誇讚她進步非常多。

出生音樂世家的閻奕格透露其實很期待有朝一日可以跟爸媽合作，「感謝爸媽從小栽培我，一直很期待可以跟他們同台，那會是一個非常有意義的音樂作品。」而閻奕格的男友W先生也非常支持，首演週連三天買20張票帶親朋好友來觀賞，用行動力挺女友。對於吻戲的部分，閻奕格說到男友完全沒有不開心，反而還跟她說他覺得床戲跟吻戲拿捏的剛剛好，讓她很欣慰也很感動。
 
 

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