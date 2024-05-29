記者黃皓瑋／綜合報導

55歲的美國男星泰倫斯霍華（Terrence Howard），曾在電影《鋼鐵人》中飾演「戰爭機器」羅德斯上校，不過僅演出第1集就遭到換角。近期他登上Podcast節目，自曝曾犧牲片酬，幫小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）爭取到試鏡《鋼鐵人》的機會，然而後來在有困難時向他求助，卻反遭斷聯3年。

▲泰倫斯霍華（左）自曝曾求助小勞勃道尼，卻沒得到回應。（圖／達志影像／美聯社）

泰倫斯霍華日前登上知名主持人喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目，透露《鋼鐵人》製片人阿維阿拉德（​​Avi Arad），起初因為小勞勃道尼的吸毒前科，不願意給他試鏡機會。而與他有好交情的泰倫斯霍華得知消息後，出面與製片人協商，從自己450萬美元（約台幣1.45億元）的片酬中，砍價100萬美元（約台幣3200萬元）作為擔保，換取他參加試鏡的機會，最後他也順利成為大家熟悉的「鋼鐵人」。

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泰倫斯霍華也爆料自己在《鋼鐵人》被換角的內幕，他透露自己一開始就和《鋼鐵人》簽了3部電影的合約，不料在第2集開拍前，他突然被告知如果要繼續演出，片酬將從原本談好的800萬美金（約台幣2.6億元），降為100萬美金，他的經紀人因此憤而拒絕，並跟製片方爆發嚴重衝突。

▲小勞勃道尼曾一度被拒絕試鏡「鋼鐵人」一角。（圖／劇照）

泰倫斯霍華自曝曾為此事找上小勞勃道尼，希望他伸出援手，前後一共打了27通電話給他的助理，不過最後全都沒有下文，此後2人更有長達3年的時間沒有互相聯繫，直到在共同友人的婚禮上碰面才破冰。這段經歷也讓泰倫斯霍華坦言，對於小勞勃道尼的做法感到「有點心碎」。

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