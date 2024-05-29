雷／《慶餘年2》等5年范閒大婚！李沁鳳冠「3D列印」成親放閃星空吻

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《慶餘年2》終於演到范閒大婚！該劇由張若昀主演，戲裡與李沁飾演的婉兒郡主有婚約，但是經過重重危機遲遲未到完婚，觀眾苦等5年終於開播第2季，而大婚造型相當講究，李沁頭冠更是採用3D列印製作，大婚重頭戲引來原著書迷對比，再度引發討論。

▲觀眾等5年！《慶餘年2》終於上演范閒大婚。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微）

**本文有雷**

**本文有雷**

**本文有雷**

[廣告]請繼續往下閱讀...

李沁工作室更新Vlog，分享大婚幕後花絮。她大婚的鳳冠、髮飾是用冰糖雕刻，而且本人再三確認「沒有備份」，因此特別小心不能有損壞。她也透露鳳冠是3D列印而來，拍攝前先完成妝髮，接著再穿上婚服與金飾腰帶，半透明的鳳冠在燈光照射下呈現晶瑩剔透的光澤，相當別緻。

▲《慶餘年2》大婚重頭戲，李沁婚服搭配絕美鳳冠。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微）

▲李沁鳳冠是3D列印製作。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微）

《慶餘年2》男主角范閒大婚，是觀眾高度期待的名場面，近日正式播到此段劇情，在數據公司「雲合」創下正片有效播放市占率51.2%，等於占了收視市場一半，擊敗一票同期熱播的陸劇，楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》收視市占率則是8.5%。

▲陸劇《慶餘年2》收視市占率51.2%，已經是超過一半。（圖／翻攝自微博）



由於《慶餘年》原著粉眾多，范閒大婚引來原著粉絲高度關注。部分書迷認為大婚場面拍得太寒酸，原作中范閒大婚是轟動全京城的大事，場面奢華，媲美皇子規格，朝中群臣前來祝賀，宮中貴人皇上皇后賀禮送至。而劇版改成范閒大婚辦家宴，親人弟弟妹妹全到齊，太子、大皇子、二皇子、郡主閨蜜葉靈兒等人到場祝賀，有網友批評大婚拍得寒酸，也有觀眾認為主角身分特殊，劇情上很合理。

▲《慶餘年2》大婚戲評價兩極。（圖／翻攝自微博）

劇中范閒在大婚之夜也忙著處理危機，捨不得讓妻子自己摘紅蓋頭，重來一次儀式感，並在星空下承諾「妳再也不是一個人了」，並送上自己打造的婚戒，共許餘生。男女主角上演大婚之吻，一圓觀眾5年來的期盼。

▲范閒大婚夜也忙著處理事情。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微）

▲范閒打造婚戒送婉兒，大婚夜講究儀式感。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微）

▲《慶餘年2》大婚夜星光之吻。（圖／翻攝自微博）