陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

記者葉文正／台北報導

陳沂為籌錢下海當SWAG女星，今以一身藏有性暗示巧思的洋裝現身，談到最近被指控是惡鄰的藝人郭書瑤，她不僅模仿對方過去在「殺很大」廣告中的姿勢，也酸她若連5萬元的管理費都繳不出來，歡迎到SWAG一起拍片啦。

▲陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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陳沂成為SWAG直播女星後，今天特地拿出C罩杯造型見客，她今身穿一套粉色、佈滿白色小愛心的洋裝亮相，表示昨天花了2小時、換了30套衣服才定好裝，笑稱以穿白色愛心洋裝出道是想貢獻「白白的愛」給觀眾，不過若要更深入「探索」必須付費解鎖。

▲郭書瑤。（圖／記者湯興漢攝）

郭書瑤努力打拚、刻苦的形象深植人心，9年前也砸千萬買房住到台北市蛋黃區，不過日前她被控積欠1年管理費、拒收法院公文、不領包裹，甚至將社區公告撕毀等，昨已透過經紀人道歉。陳沂稍早談到此事時，也相當替郭書瑤的鄰居抱不平，質疑郭書瑤有時間撕公告卻沒有時間繳管理費，直指她分明是故意，「她就是人設翻車，過去是可愛、知性，努力替家裡還債的形象，沒想到私下如此沒品，我非常看不慣。」也喊話若郭書瑤連5萬塊的管理費都繳不起，可以來SWAG當直播主。