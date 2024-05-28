ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

記者葉文正／台北報導

陳沂為籌錢下海當SWAG女星，今以一身藏有性暗示巧思的洋裝現身，談到最近被指控是惡鄰的藝人郭書瑤，她不僅模仿對方過去在「殺很大」廣告中的姿勢，也酸她若連5萬元的管理費都繳不出來，歡迎到SWAG一起拍片啦。

▲▼陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂成為SWAG直播女星後，今天特地拿出C罩杯造型見客，她今身穿一套粉色、佈滿白色小愛心的洋裝亮相，表示昨天花了2小時、換了30套衣服才定好裝，笑稱以穿白色愛心洋裝出道是想貢獻「白白的愛」給觀眾，不過若要更深入「探索」必須付費解鎖。

▲▼郭書瑤、曹佑寧、王品浩、成晞，吳心緹、溫妮@CARLYN快閃店開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭書瑤。（圖／記者湯興漢攝）

郭書瑤努力打拚、刻苦的形象深植人心，9年前也砸千萬買房住到台北市蛋黃區，不過日前她被控積欠1年管理費、拒收法院公文、不領包裹，甚至將社區公告撕毀等，昨已透過經紀人道歉。陳沂稍早談到此事時，也相當替郭書瑤的鄰居抱不平，質疑郭書瑤有時間撕公告卻沒有時間繳管理費，直指她分明是故意，「她就是人設翻車，過去是可愛、知性，努力替家裡還債的形象，沒想到私下如此沒品，我非常看不慣。」也喊話若郭書瑤連5萬塊的管理費都繳不起，可以來SWAG當直播主。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

陳曉「頂光頭+素顏」現身紅毯！　高顏值掀網大讚：真正的帥哥

陳曉「頂光頭+素顏」現身紅毯！　高顏值掀網大讚：真正的帥哥

鳳梨連日開砲馮語婷宣佈休戰　「PO文藏亮點」網刷一排：恭喜！

鳳梨連日開砲馮語婷宣佈休戰　「PO文藏亮點」網刷一排：恭喜！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳沂, 郭書瑤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女星陳艾琳現身挺青鳥行動！　PO傅崐萁畫面：不能接受這樣的政治人物
  2. 余祥銓結婚1年　柔柔揭「與李亞萍相處模式」：不會管我睡到幾點
  3. 日資深女諧星酒井末子胰臟癌逝世！　死訊1巧合網震撼
  4. 小孟老師／5月29日星座運勢　巨蟹渴望暫時單身
  5. 六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑
  6. 最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅
  7. 離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照
  8. 密集恐懼症不要看！《鬼咧號》鐵路工深夜撞邪　全身「開滿洞」狂噴石頭
  9. 六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的
  10. 新垣結衣護夫！上星野源廣播發聲「看他被攻擊我很難過」粉碎婚變

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366