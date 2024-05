「不丹周杰倫」扮喇嘛最哈007！　片名出現「敏感詞」險遭禁拍

記者蕭采薇/綜合報導

獲選今年奧斯卡最佳國際電影15強的電影《不丹沒有槍》,片中「年輕喇嘛」坦丁旺契克(Tandin Wangchuk)穿上一身紅、黃袈裟,吸睛無數。不過坦丁旺契克的真實身分,其實是名震不丹的搖滾歌手,歌迷遍布整個喜馬拉雅山脈地區,受歡迎程度堪稱「不丹周杰倫」。

▲《不丹沒有槍》是坦丁旺契克斜槓演員的首部電影,甚至為片剃髮飾演喇嘛。(圖/海鵬提供)

坦丁旺契克這次應導演巴沃邱寧多傑(Pawo Choyning Dorji)邀請出飾該片男主角「塔西喇嘛」,因受師父指示下山尋槍,卻引發一連串有趣事件。一場他迷上電影《007量子危機》、仿效丹尼爾克雷格耍槍英姿的戲,除成為《不丹沒有槍》一大亮點,更助該片狂奪瑞士、溫哥華、孟買等國際影展3座觀眾票選獎。

外型酷帥的坦丁旺契克,目前是不丹另類搖滾樂團「迷霧看台」(Misty Terrace)主唱。該樂團是不丹第一個打破國界限制的現代樂團,除歌迷成員覆蓋了印度北部、尼波爾以及錫金等喜馬拉雅地區,在國際也有相當知名度。

▲「不丹周杰倫」旺契克扮喇嘛《不丹沒有槍》狂奪3座觀眾票選獎。(圖/海鵬提供)

坦丁旺契克曾隨「迷霧看台」受邀前往19個國家巡演,更是吸粉無數。《不丹沒有槍》是坦丁旺契克斜槓演員的首部電影,他為片剃髮飾演「塔西喇嘛」,因幫師父尋找槍枝而下山,從沒見過槍長什麼樣的他,途經雜貨店、卻迷上了電視播放的《007量子危機》男主角丹尼爾克雷格,才恍然大悟槍的用途。

▲《不丹沒有槍》因片名出現「槍」險遭禁拍危機。(圖/海鵬提供)



該片英文片名為《The Monk and the Gun》,一度因為有「槍」而驚動政府關切。導演巴沃靈機一動,結合不丹的「滿月」傳統文化,將片名暫改為「Four Days to the Moon」(滿月的前四天),這才化解了「禁拍危機」,終於順利開拍。直到提交《不丹沒有槍》全片,官員們看完才恍然大悟「槍」的真正含義,巴沃終得順利改回原來片名。《不丹沒有槍》6月7日起全台上映。