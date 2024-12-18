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主持人說錯話「楊冪表情超無言」　謝依霖1句話急救火：好尷尬！

記者蔡宜芳／綜合報導

電影《小時代》的「時代姐妹花」楊冪、郭采潔、郭碧婷和謝依霖（Hold住姐），近日因參加雜誌周年紀念活動再度聚首，掀起大票觀眾回憶殺。只不過，紅毯主持人竟因不小心口誤，讓楊冪瞬間變臉，一旁的謝依霖為此幽默救火，引發網友討論。

▲▼主持人說錯話「楊冪表情超無言」　謝依霖救火：好尷尬。（圖／翻攝自微博／謝依霖HOLD住姐）

▲郭碧婷（左起）、楊冪、郭采潔和謝依霖因《小時代》結緣。（圖／翻攝自微博／謝依霖HOLD住姐）

楊冪、郭采潔、郭碧婷和謝依霖16日合體出席時尚活動，四人特地以年齡順序由左至右排排站。主持人起初以為是按入行輩份站，並提到了楊冪是童星出身，怎料，主持人卻口誤將楊冪兒時演出的作品《武狀元蘇乞兒》說成是《九品芝麻官》，讓楊冪一臉無言地表示：「我沒有演過《九品芝麻官》。」而一向幽默的謝依霖先是大喊「好尷尬」，接著說：「她（楊冪）喜歡、她喜歡，她喜歡被冒犯的感覺。」緩和了尷尬氣氛。

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▲▼主持人說錯話「楊冪表情超無言」　謝依霖救火：好尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲▼主持人說錯楊冪的作品名。（圖／翻攝自微博）

▲▼主持人說錯話「楊冪表情超無言」　謝依霖救火：好尷尬。（圖／翻攝自微博）

此外，謝依霖18日也在社群發出長文，回憶起當初認識其他三人時，原本已經做好了備戰準備，擬定了多種應對策略，「因為她們不只是女人，還是女人圈裡最頂規的麻煩人物『女明星』」。然而，這些策略在她們身上完全派不上用場，「四個人在一起的瞬間，甚至不需要適應。她就自然形成一個很安定的矩形。」這段友情沒有紛擾、沒有猜忌、沒有誤會，只有聊不完的話題和無盡的歡笑。

謝依霖表示，即便多年過去了，這份友情依然如初，無論時間如何流轉，只要她們再次相聚，就能立刻感受到那份安定的感覺。她認為，當初若沒有拍《小時代》，四人可能也不會成為朋友，「如果只是因為入戲太深，那就一輩子別出來吧。」

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小時代, 楊冪, 郭采潔, 郭碧婷, 謝依霖

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