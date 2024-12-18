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「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

【六月色聊鮮肉2】六月私藏滑雪教練當「男保母」　小奶狗遭po網公審慣性劈腿

▲和六月曖昧的鮮肉奶狗熱愛戶外運動，從事潛水、滑雪教練，相當受到女生歡迎。（圖／翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

再看六月「暈船」的其他證據，包括為了男保母明年初返台，六月更加努力健身、鍛鍊體態。今年11月14日，六月在社群上傳自己的健身影片，當時新聞報導寫著「影片中可見六月著重在下半身的訓練，除了勾箭步深蹲外，她也使用健身器材輔助鍛鍊。」不僅如此，六月更在貼文中表示，「真的是累屬（死）我了，中年婦女積極奮發向上。」「機會是留給準備好的人。」等字句，只不過她如此精心準備，似乎不是為了老公李易，而是遠在澳洲的男保母。

【六月色聊鮮肉2】六月私藏滑雪教練當「男保母」　小奶狗遭po網公審慣性劈腿

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▲六月積極健身，鍛鍊出絕美鉛筆腿，似乎是為了男保母返台精心準備。（圖／翻攝自六月臉書）

由於男保母慣性劈腿的習性，曾被人放上網路論壇公審。今年3月，男保母遭女網友爆料，他在有女友的狀況下，還使用交友軟體約砲，更在台北市大安森林公園的公廁口爆女網友。男保母跟女網友的對話中提到，在馬爾地夫的度假村工作過，也曾和「有老公、有小孩」的人妻上床、發生關係，劈腿當時女友。

【六月色聊鮮肉2】六月私藏滑雪教練當「男保母」　小奶狗遭po網公審慣性劈腿

▲六月的男密友早先因劈腿約砲女網友，遭po上網公審。（圖／翻攝自Dcard）

於是女網友憤恨地說，「做過這種事的人，我也不意外他（男保母）騙我單身了，根本是劈腿慣犯。」沒想到更妙的是，當時六月看到爆料文，還曾詢問男保母為何要做這種事？然後又是一陣色聊嘴砲。

【六月色聊鮮肉2】六月私藏滑雪教練當「男保母」　小奶狗遭po網公審慣性劈腿

▲六月曖昧小20歲的男保母，對方身高188公分還是滑雪教練，外貌陽光帥氣，六月和他從曖昧發展到談心對象。（圖／翻攝自IG）

【六月色聊鮮肉2】六月私藏滑雪教練當「男保母」　小奶狗遭po網公審慣性劈腿

▲滑雪教練多才多藝，工作足跡遍布日本、馬爾地夫、澳洲。（圖／翻攝自IG）

根據知情人士轉述，即使男保母偷吃成性，但人妻六月也坦然接受；六月為了不讓男保母的女友發現，更設計出一段專屬兩人的私約密技，比如說，男保母和女友分隔兩地時，都會開著視訊睡覺。知情的六月竟然半夜要求男保母不要帶手機出門，直接來家中找自己，製造出男保母睡著的假象，實則偷偷出門和六月開心一夜。


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