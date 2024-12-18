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林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

記者孟育民／台北報導

黃小柔、Vicky日前上節目爆料某女星私下無禮，還佔高鐵位，片段曝光後，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂。隨著事件延燒，黃小柔18日親自發文並實名表示，「佔位的人是林襄與穎樂！」孫生今（18日）錄製沈玉琳、利菁新節目《后宮歐買尬》，坦護舊愛林襄，認為中間一定有誤會，「襄是一個很樂觀的人，她也是很尊重演藝圈倫理的人。」

▲孫生擔任沈玉琳、利菁《后宮歐買尬》首錄來賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫生擔任沈玉琳、利菁《后宮歐買尬》首錄來賓。（圖／記者林敬旻攝）

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黃小柔還原事情經過，當天與Vicky上車後，發現對方的座位已被佔用。當她們上前詢問時，該乘客僅舉起手上的車票，「從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位（我們不知座位在哪），隨即低頭滑手機不再理會。」孫生聽聞此事，認為林襄不可能對前輩不禮貌，「你看周杰倫那件事，她也是立馬道歉了，我覺得這一定是誤會。」

身為林襄師父的沈玉琳，兩人合作過多個節目，他表示：「林襄一直都是很有禮貌的人，她對我都會讓位，主持節目每個人都有習慣的站位，剛好我們都是左邊，女生應該要比男生更講究哪個臉對鏡頭比較好，但無論任何時候，她永遠都會讓我站在左邊，我覺得她很有禮貌啊。」

▲沈玉琳、利菁《后宮歐買尬》開播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈玉琳揭林襄私下很有禮貌。（圖／記者林敬旻攝）

沈玉琳坦言事發隔天，也有和林襄一起錄影，感受到她其實充滿委屈，「她講到哭，我也不好意思讓她在我懷裡哭，所以她就在女製作人懷裡哭。」利菁則站在外人的觀點說：「演藝圈有資歷的人，不要讓人覺得倚老賣老，我們要小心啦，這件事情我不知道對錯，但新人確實要有禮貌，有時候沒禮貌很可怕，被點出來也不是壞事，點出來知道自己的缺點，那以後在這個圈子才會走的比較順暢。」

▲沈玉琳、利菁《后宮歐買尬》開播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲利菁。（圖／記者林敬旻攝）
 

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黃小柔, Vicky, 林襄, 林穎樂, 孫生, 利菁, 沈玉琳

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