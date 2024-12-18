雙胞胎依依罕吐離婚1年心聲！　「勇敢救了自己」網刷一排祝福

記者王靖淳／綜合報導

雙胞胎女星依依去年和前夫史丹利離婚，平時會在社群記錄生活的她，今（18）日透過Threads發文寫下離婚滿一週年的心情變化，同時也有感而發表示：「勇敢的救了自己一次。」貼文曝光後，吸引不少網友留言給她祝福及鼓勵。

▲雙胞胎依依。（圖／翻攝自Instagram／twins_ee_）

依依表示，離婚的這一年讓她有了重新翻轉人生的機會，她認為不需要向外界過多解釋自己的選擇，「別人也沒必要懂你的經歷。」她強調最重要的是自己內心的成長與釋懷，同時也坦言，能夠重新站起來並重生，是一件非常不容易的事，並為此感到慶幸與感恩。

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▲雙胞胎依依分享離婚一年心情。（圖／翻攝自Threads／twins_ee_）

貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下留言鼓勵她，「加油」、「辛苦了」、「恭喜你活出自己想要的樣子」、「好好愛自己，妳真的很棒也很美」、「一年可以很漫長也可以很深刻，相信妳會更好」、「每個人都要往前看，因為幸福就在前方」。

▲依依、史丹利去年離婚。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

事實上，依依與史丹利離婚後並無交惡日前她更發文透露，其實過去2人的關係一直都很和平，並坦言有些話經過網友轉述，已經脫離了原意。同時她也不忘讚賞對方「是一個很好的爸爸，很單純的人」，希望大家不要因此而誤解前夫。