林襄、林穎樂佔位風波狂燒　她酸「年輕一輩無辜演很好」

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔今（18）日透過社群發文證實，先前與好友Vicky上節目爆料某流量女星私下無禮、搭高鐵佔位的人就是啦啦隊女孩林襄及林穎樂，消息曝光後，掀起各界討論。為此，知名律師李怡貞在臉書發文評論此事，她指出，年輕一輩中難免會有白目行為，但大多數時候，其實都把無辜演得很好。

▲李怡貞發文評論林襄搭火車佔位事件。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

針對林襄、林穎樂被爆出去年搭火車出外景時，搶了前輩Vicky座位一事，李怡貞提到，「只要林襄沒有搶人老公，我都覺得還算可以原諒啦。」無論是搭火車搶座位，還是聽演唱會時站在椅子上阻擋他人視線，她認為這些都不過是年輕人常見的行為，並未構成不可饒恕的過錯。

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▲黃小柔證實林襄、林穎樂搭火車佔位。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，黃小柔今（18）日發文說明整起事件經過，表示並非高鐵，而是普悠瑪號。黃小柔透露，當時她和Vicky都持有車票並各有座位，但上車後發現Vicky的座位被一名乘客佔據。她回憶，當時她們上前詢問該乘客時，對方只舉起手中的車票，未曾抬頭回應，甚至低頭滑手機，完全沒有溝通的意圖，讓她們一度感到困惑且不知所措。後來經了解，才得知該乘客正是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」