ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄、林穎樂佔位風波狂燒　她酸「年輕一輩無辜演很好」

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔今（18）日透過社群發文證實，先前與好友Vicky上節目爆料某流量女星私下無禮、搭高鐵佔位的人就是啦啦隊女孩林襄及林穎樂，消息曝光後，掀起各界討論。為此，知名律師李怡貞在臉書發文評論此事，她指出，年輕一輩中難免會有白目行為，但大多數時候，其實都把無辜演得很好。

▲▼李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞發文評論林襄搭火車佔位事件。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

針對林襄、林穎樂被爆出去年搭火車出外景時，搶了前輩Vicky座位一事，李怡貞提到，「只要林襄沒有搶人老公，我都覺得還算可以原諒啦。」無論是搭火車搶座位，還是聽演唱會時站在椅子上阻擋他人視線，她認為這些都不過是年輕人常見的行為，並未構成不可饒恕的過錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃小柔林襄。（圖／翻攝自Facebook）

▲黃小柔證實林襄、林穎樂搭火車佔位。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，黃小柔今（18）日發文說明整起事件經過，表示並非高鐵，而是普悠瑪號。黃小柔透露，當時她和Vicky都持有車票並各有座位，但上車後發現Vicky的座位被一名乘客佔據。她回憶，當時她們上前詢問該乘客時，對方只舉起手中的車票，未曾抬頭回應，甚至低頭滑手機，完全沒有溝通的意圖，讓她們一度感到困惑且不知所措。後來經了解，才得知該乘客正是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

推薦閱讀

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 林穎樂, 樂天女孩, 啦啦隊, 黃小柔, Vicky, 李怡貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 甩50公斤肥肉「觀眾緣變差了」！　賈玲高EQ回：體重少了魂沒換
  2. 梁舒涵將主持淡水跨年　為SUPER JUNIOR-L.S.S.放話做一事
  3. 崔敏煥回歸FTISLAND倒數　二度發文澄清「去汽車旅館是想獨處」
  4. 唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的
  5. 《拳上》倒數開打「蹦闆嗆統神賴皮豬」 　怒掀改規則內幕
  6. 徐孝琳遭拖欠「4年酬勞」超過1億韓元！怒告公司代表被回：沒錢
  7. 「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度
  8. 林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊
  9. 統神、蕾菈世紀大和解！　昔控她性騷「再親一次」真實反應曝光
  10. YTR阿翰「被算命老師說中邪」！　出國玩突陷低潮：整個人超詭異

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366