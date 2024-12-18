曾莞婷為五堅情「把皮膚塗黑」　談情高捷...全網看哭了

記者蔡琛儀／台北報導

由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成的人氣男團五堅情，昨（17日）釋出睽違一年的全新單曲〈慶記〉，首次在歌詞裡加入台語元素，更邀請實力派演員高捷與曾莞婷演出MV，並融入台灣海產店文化，希望透過音樂將台灣本土的特色帶到全世界。

▲五堅情〈慶記〉MV有濃濃的台灣味。（圖／滾石提供）

〈慶記〉MV邀請曾榮獲名導殷振豪拍攝，講述由曾莞婷飾演的海產店老闆娘與高捷飾演的常客發生的愛情故事，曾莞婷在一次與前夫的爭吵中失手殺死對方，高捷則替曾莞婷頂下罪名。邱鋒澤表示：「我們想要演繹一個道地且含有台灣本土特色的故事，在討論中大家就說那不然從漁港、海產店這個方向做出發。」小賴也補充：「當時我提出由海產店老闆娘作為主角來延伸故事，想到女主角在店裡為了生計努力工作的畫面就想哭、很揪心，最後也謝謝導演完整整個劇本。」

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曾莞婷為了角色特地將膚色塗黑，開玩笑說：「剛開始以為演五堅情MV會是演年輕的辣妹，直到定裝那天才發現誤會大了！但後來看到劇本的時候覺得整體的戲劇張力很大。」婁峻碩也補充：「我們希望透過MV短短的3至4分鐘可以有很大的衝擊力，像是看了一部電影的感覺。」黃偉晉則表示：「我第一次看到MV的初剪的時候就被感動到泛淚，很喜歡最後高捷大哥的演技轉換，很厲害又很深情。」

▲高捷和曾莞婷飾演苦命鴛鴦。（圖／滾石提供）

〈慶記〉一曲由邱鋒澤與張暐弘作曲、陳零九作詞，描寫心愛的另一半離開自己的揪心情感，被問及為什麼想使用〈慶記〉作為歌名，陳零九說：「其實這首歌是我們五個在聊天的時候誕生的，鋒澤先寫了一個demo給我們聽，聽完之後小賴就說不然這首歌我們來唱台語，後來就在大家的玩笑中誕生了這首歌，我們也擔心台語咬字不標準，所以也有請台語老師協助確認發音，希望大家喜歡這首歌。」