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快訊／黃牛掰了！江蕙明年北高雙蛋「20場時間曝光」　全部「實名抽選」

記者蔡琛儀／台北報導

萬眾矚目的天后江蕙（二姐）終於正式宣佈「2025 江蕙演唱會」明年北高雙蛋開唱，主辦單位寬宏藝 術今（18日）一口氣公布北高巨蛋共20場演出，首場將於2025年7月11日至26日於高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場，這將是江蕙繼2015年的「祝福 」演唱會後，時隔十年重拾麥克風。

▲▼江蕙2025演唱會 。（圖／寬宏提供）

▲江蕙2025演唱會全面公布。（圖／寬宏提供）

飽經風霜後更能體會生活中的酸甜苦辣，克服人生考驗後的江蕙，憑藉「人生只 有一次」的堅定意念，決定拾起勇氣，起念化為動力再度出發，因此有了「2025 江蕙 演唱會」的誕生。而在嘉義出生，從小到大都在高雄成長的二姐江蕙，選擇高雄作為首站，對她而言具有特別意義，除了是睽違多年再度回到從小到大成長的家鄉開唱， 也是實現若舉辦演唱會，便從港都出發的約定。

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「2025 江蕙演唱會」演唱會以「無，有」做為靈感啟發，結合二姐的音樂故事打造，在歷經更多人生淬煉與荊棘，如今的江蕙，多了份瀟灑與率性，更懂得珍惜當下、正向未來，為自己、為歌迷而唱， 在名為「未知」的日子裡，繼續透過歌唱傳遞正能量、勇敢與希望，這也是團隊製作演唱會的核心信念。

而此次演唱會將採「實名登記抽選制」，2025年1月2日15:30至1月4日23:59開放登記，1月7日12:00以會員信件(EMAIL)通知公布抽選結果及繳費通知，中籤者須於2025年1月9日12:00前繳費完成，詳細購票資訊請洽寬宏售票系統。

高雄場

演出場次：
2025/7/11(五) 19:30
2025/7/12(六) 19:30
2025/7/15(二) 19:30
2025/7/18(五) 19:30
2025/7/19(六) 19:30
2025/7/22(二) 19:30
2025/7/25(五) 19:30
2025/7/26(六) 19:30

台北場

演出場次：
2025/8/08(五) 19:30
2025/8/09(六) 19:30
2025/8/12(二) 19:30
2025/8/15(五) 19:30
2025/8/16(六) 19:30
2025/8/19(二) 19:30
2025/8/22(五) 19:30
2025/8/23(六) 19:30
2025/8/26(二) 19:30
2025/8/29(五) 19:30
2025/8/30(六) 19:30
2025/9/01(一) 19:30

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