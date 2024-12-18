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舒淇感染病毒頭暈想吐「一天拉八次」！　強忍5天笑說：居然沒瘦

記者顧齊祐／綜合報導

現年48歲的金馬影后舒淇出道多年，以其凍齡美貌與精湛演技圈粉無數人，儘管工作忙碌，她仍不時在社群分享生活點滴。近日她疑似被病毒纏上，在社群平台發文寫下了這幾天生病的全過程，最後還笑說「拉了幾天，居然沒瘦，這病的太不值得了」。

▲舒淇近日被病毒纏上。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇近日被病毒纏上。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇近日生了大病，並在Instagram發文寫道「第一天一天拉八次，第二天胃疼想吐拉四次，第三天吃了四種胃藥胃散都不管用，第四天吃了個胃散好了胃好了，但吃了蛋塔又發作了，沙發上躺了一晚，慢慢的胃不疼了，但頭開始有點疼～現在頭暈頭疼想吐，熬了五天終於知道原來是被傳染病毒了」。

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▲舒淇分享生病全過程。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇分享生病全過程。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇接著叮囑大家「請各位身中病毒人士，生病就是要戴口罩，萬一傳染給免疫力差的人士那可是真的太受罪了，每個人都有家庭上有老下有小的，最基本的公德心還是要有的」，並強調「千萬不要以為快好了就不傳染了，病毒還是在的，還是充滿強勁的傳播力的」，文章最後還幽默笑說「拉了幾天，居然沒瘦，這病的太不值得了」。

▲舒淇幽默表示「拉了幾天，居然沒瘦，這病的太不值得了」。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇幽默表示「拉了幾天，居然沒瘦，這病的太不值得了」。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

貼文曝光後，粉絲紛紛到場留言關心舒淇「姐姐生病了嗎？快快好起來喔」、「拉了這麼多次，不進院嗎」、「好好休息，已經夠瘦啦」、「有什麼就馬上去醫院不要硬撐」、「已經太瘦 所以沒辦法再瘦了」、「第一天就該去看醫生的」。

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