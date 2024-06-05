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方志友合體「滑板冠軍」演母子　代言「消暑神器」大秀舞技超洗腦

記者蔡琛儀／台北報導

最近暴紅的洗腦神曲是有哪些您知道嗎？除了台灣ENERGY的16蹲，南韓的「呀咧呀咧 晚安大小姐」外，近期在親子群間又一首「好菌活力舞」流行起來，MV已經近百萬觀看，演員方志友帶頭領跳，簡單的舞步搭配超洗腦的旋律，引發眾多網友紛紛帶上自家小朋友模仿拍攝。

方志友近日接下「黑松FIN好菌補給飲」代言，和童星在廣告中飾演母子，她表示拍攝很順利，並大讚「兒子」表現的很棒，還偷偷爆料對方是「滑板冠軍」，但就是現場偶爾會颳大風，她還崩潰到直接對空氣喊：「風不要那麼大！」

▲▼ 方志友 。（圖／黑松FIN提供）

▲方志友提醒大家運動流汗後一定要補充水分與電解質。（圖／黑松FIN提供）

和楊銘威育有一對兒女的她，坦言平常也很喜歡帶孩子們出門曬曬太陽、活動一下放電，也不忘提醒大家流汗過後，記得一定要補充水分與電解質，尤其「FIN好菌補給飲」添加日本專利 L-137植物乳酸菌，有助於調節生理機能等滲透壓特性能幫助孩子迅速補充水分，低熱量、清爽不膩的口感，非常適合小朋友飲用。

她也在拍廣告之餘，挑戰玩平衡板回答終極二選一，被問到「哭鬧的小孩、懶惰的老公」，她秒選「哭鬧的小孩」；「大爆汗運動、美食吃到飽」則笑說：「小孩才做選擇，我全都要！」至於「老公做的甜點、公公做的湯包」，她立刻俏皮回：「公公做的湯包，最好吃！」而「絕世的美貌、高超的演技」，方志友大笑表示：「絕世的美貌，謝謝。」逗趣的表情也讓拍攝現場被融化。

▲▼方志友。（圖／黑松FIN好菌補給飲提供）

▲方志友示範「FIN好菌活力舞」。（圖／黑松FIN提供）

更可愛的來了，作為「黑松FIN代言人」方志友也示範「FIN好菌活力舞」，邀請大小朋友一起動起來，跳完舞流汗後也別忘了補充FIN好菌補給飲，相當逗趣。洗腦的歌曲也帶來一股風潮，網路上不少粉絲便帶著自家萌孩一起跳「活力舞」。

▲▼ 方志友 。（圖／黑松FIN提供）

▲許多KOL挑戰FIN好菌活力舞 。（圖／翻攝IG／左至右 baby_woody_/ ino_ile / emilyku1214）

▲許多KOL挑戰FIN好菌活力舞 。（圖／翻攝IG／左至右joecy_shie、elijahkewley1201、kenwang721112）

▲許多KOL挑戰FIN好菌活力舞。（圖／翻攝IG／joecy_shie、elijahkewley1201、kenwang721112）

這麼可愛的舞蹈你還不跟上，跳完後別忘了來一瓶FIN好菌補給飲！
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