林萱瑜嫁Junior遭疑肚皮有喜！　親曬自拍近照直球回應

記者王靖淳／綜合報導

藝人Junior和林萱瑜因合作戲劇《天之驕女》擦出愛火，男方去年向女方求婚，2人已在本月12日登記結婚，事後也公開一段影片宣布喜訊，畫面曝光後引發各界討論，不過卻有傳聞指出，林萱瑜恐怕是懷孕才和Junior結婚。為此，她今（18）日也PO出自拍照親自闢謠。

▲Junior、林萱瑜在6月12日登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

透過林萱瑜在IG限動分享的自拍照可見到，她身穿一件白色短袖上衣，搭配牛仔褲，完美展現纖細的腰身。林萱瑜在對鏡拍照時，輕輕把頭歪向一邊，露出輕鬆自在的表情。面對最近爆出懷孕的謠言，她也在文中親自闢謠：「我只是上班太累，一肚子屎寶寶。」表示並非每個人都是因為懷孕才需要結婚。

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▲林萱瑜澄清自己沒懷孕。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

事實上，林萱瑜於本月13日才在社群公開一段影片，內容是她和Junior到戶政事務所登記結婚的畫面，只見小倆口站在一個夢幻的背景前合照，臉上洋溢著幸福的笑容，畫面相當浪漫且溫馨。為此，林萱瑜更在文中甜蜜寫道：「6／12，瑜生日。我們挑了這天，填上彼此身分證上的空格。我們剛好。」