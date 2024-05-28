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畢書盡揭無悔單戀故事！　超糾結內心情感曝光

▲▼畢書盡推出EP。（圖／索尼提供）

▲畢書盡推出EP。（圖／索尼提供）

記者翁子涵／台北報導

Bii畢書盡今年下半年將推出新專輯，在梅雨季來臨之前，他回歸情歌王子的形象，延續天氣意象概念，以「驟雨」、「積雨雲」為意象推出〈最特別的人 Say It〉EP，一次收錄雙語版本，將同一首曲分別填寫中文及韓文歌詞，推出中文版〈最特別的人〉和韓文版〈말해Say It〉（中文：說吧）。

▲▼畢書盡久違推出情歌。（圖／索尼提供）

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▲畢書盡久違推出情歌。（圖／索尼提供）

而歌曲也是由韓文版開始創作，Bii畢書盡表示：「自己近幾年比較少創作抒情歌，所以很想寫一首『很愛情』的情歌。」於是他親自創作韓文版歌詞，再邀請金曲作詞人吳易緯延續韓文版撕心裂肺的情感，在歌曲中填入中文版歌詞，描述存在心裡一輩子的傷痛。首度嘗試以歌詞將兩首歌曲的感情線串連起來。

在〈最特別的人 Say It〉配唱過程中，Bii畢書盡嘗試以第三人稱的視角，表示：「是想像著『即使知道對方心不在自己身上，還依然執拗無悔的愛』。」唱盡各種糾結的內心情感，而這次也特別邀請與Bii畢書盡多次合作的Oliver Kim擔任編曲人，兩人在錄製韓文版時，更在現場直接用韓文進行溝通，讓製作人在旁邊笑說：「完全聽不懂！」
 

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