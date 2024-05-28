記者田暐瑋／綜合報導

紅遍全球的日本「齊劉海」舞團avantgardey過去曾在春節來台快閃，並與王彩樺合跳一首〈保庇〉，奇特造型整齊舞步引發全台關注。她們即將於6月再度來台演出，28日PO出挑戰Energy「16蹲」的影片，舞步整齊劃一又俐落，表情一派輕鬆完成16蹲，33秒影片讓全網嚇喊：「太猛！目前看過跳起來最輕鬆的16蹲！」

▲avantgardey挑戰16蹲。（圖／翻攝自avantgardey、Energy IG）



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avantgardey即將來台演出，向來很關注流行時事的她們也挑戰了Energy在台灣引起旋風的16蹲舞步，不同於一般人跳到最後一臉痛苦又無力，她們全程表情輕鬆，臉不紅氣不喘，還可以邊蹲跳邊轉圈，擺出各種不同手勢。

▲avantgardey挑戰16蹲。（圖／翻攝自avantgardey、Energy IG）



有眼尖網友發現，不同於正版的16蹲是雙腳蹲跳，avantgardey團員們幾乎是用「單腳」挑戰16蹲，難度更高，超猛動作嚇壞全網，「太恐怖了這團體跳啥都能變自己的舞」、「16蹲，還要單腳，太厲害吧」、「這是目前看到最瞪最彈的16蹲了，超強」、「整齊起來好恐怖哈哈哈哈」，影片上線17小時已累積破10萬人觀看。

▲Energy。（圖／相信音樂提供）