小S二女兒Lily接代言「媽媽是我的榜樣」！　扛星二代光環吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

小S的二女兒Lily從出現在鎂光燈前就一直話題不斷的，被封為「新生代人間芭比」，今年更接下人生首個保養品牌的代言，今（27日）出席品牌活動，大方分享自己私下的抗痘保養秘訣，Lily笑說：「從小媽媽就告訴我們，女生不管長得漂不漂亮，都要會好好愛自己，保養自己，將來幾十年後回頭看才不會後悔，這是對自己好的方式。不只是臉部肌膚早晚的保養，我也會做運動，例如每天深蹲100下，維持身材。」

▲小S二女兒Lily接代言。（圖／品牌提供）

而正邁向17歲夢幻青春的Lily，IG追蹤數已逼近50萬大關，被問到是否有信心會破媽媽小S的400多萬粉絲數紀錄？她崇拜說：「媽媽一直是我的榜樣，我非常愛她而且她非常相信我，所以我有信心一定能跟媽媽一樣厲害！」又直接表達孺慕之情，「能有今天的我，都要謝謝我最愛的媽媽！」而被問到名氣是否影響到目前的學生生活？Lily表示，肯定會帶來一定的影響，「但目前為止，這些影響都是正向的！」因為受到許多人的關注，讓她會不斷努力去突破自己，想成為更好的人。

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▲Lily心態正面。（圖／品牌提供）



仙氣炸裂的Lily也憶及自己是小六下學期冒出人生第一顆痘痘，「當時我覺得很驚訝、害怕，又有點好奇！」媽媽和姐姐當時給她機會教育，說青春期長痘痘是很正常的，她們叮嚀她早睡、不要給自己太大壓力、少吃甜食等等，「但那顆痘痘剛好長在我的眉毛之間，媽媽超好笑的，說觀世音菩薩來拜訪我了，我應該感到開心。」



